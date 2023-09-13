iPhone新刀法！一票人「見1關鍵」忍痛買Pro Max：這操作XD

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果「iPhone 15系列」4款新機正式亮相，9月15日（本周五）開放預購，22日開賣，大票果粉引頸期盼。一名網友就表示，這次對鏡頭的升級輕描淡寫，更發現1大關鍵，而許多果粉也忍不住笑虧，「看來這操作是叫大家都去買Pro Max。」

▲iPhone 15 Pro Max 有歷來最長的120mm的5倍光學變焦。（圖／翻攝YouTube／Apple）

網友在PTT發文提到，這次對鏡頭的升級輕描淡寫，比起iPhone 14 Pro Max，好像只差了sensor shift 2.0（感測器偏移技術。取代OIS光學防手震的攝影穩定技術）；重點是，iPhone 15 Pro是3倍望遠鏡頭，Pro Max才是5倍望遠，「兩個是不同的鏡頭。」

原PO坦言，雖然用13 Pro Max兩年多，使用到3X望遠的場景真的不太多，但兩個壓縮感應該差距滿大的，這讓他毫無懸念選擇15 Pro Max，「而最難抉擇的還是顏色，原色鈦金屬好好看，藍色也好好看。」

▲iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

對此，鄉民們紛紛回應，「Pro再度被閹割，但是用過Max，電量與螢幕真的會回不去」、「鏡頭組不一樣，Pro到底誰要買」、「想直上Pro Max，但怕重」、「看規格當然不同，感光元件應該有升級，要等專業的夜拍評測才知道，鈦金屬輕很多了，應該減輕很有感」。

值得一提的是，iPhone 15 Pro和Pro Max在外觀上採用全新鈦金屬設計，堅固耐用、更加輕盈，是最輕的Pro系列手機，具備最窄邊框，縮小尺寸但不影響螢幕面積，也採用最堅固玻璃材料，超瓷晶面板，兩款機型螢幕大小分別為6.1、6.7吋。

▲iPhone 15系列4機型規格。（圖／記者陳俐穎製，點圖放大）

在相機上，全新智慧型HDR能以更真實生動的膚色算繪，呈現拍攝對象和背景，同時確保在「照片」App中查看時，照片都能呈現更明亮的亮點、更豐富的中間色調和更深刻的陰影。這種先進的HDR算繪功能也適用於第三方App，讓線上共享的照片呈現效果更好。

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