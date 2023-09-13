iPhone15「1項巨大改變」感動四叉貓！苦笑曝：3個月壞1條

記者周亭瑋／綜合報導

萬眾矚目的iPhone 15系列終於亮相，其中最大亮點莫過於接孔全面改成Type-C了。網紅四叉貓（劉宇）就相當有感，笑說在自己的Lightning充電線剩1條之際，iPhone終於做出改變，而許多網友也心有戚戚焉。

▲iPhone 15系列亮相。（圖／翻攝臉書／3c有意思tim哥）

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劉宇今早在臉書發文，直呼「我的Lightning充電線壞到只剩下一條時，iPhone15改用Type-C充電線，終於不用每隔一陣子就採購幾條線了。」同時，他也透露，大概一條線平均3個月就斷，因為他平時收線的習慣，都是隨便捲扔包包那種。

▲對於蘋果改用type-c充電線，四叉貓超有感。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

蘋果捨棄10多年歷史的Lightning接口，是為了因應歐盟新法規定，而該條法律要求，2024年12月之前，手機製造商必須改採通用充電器Type-C，並稱此舉能為消費者「每年省下多達2.5億歐元（約新台幣86億元）的不必要充電器消費」，甚至每年可減少1.1萬噸廢物。

對此，網友們紛紛笑回，「我學弟興沖沖跑到我辦公室，說他要換15了，理由是他有一堆USB c的線」、「蘋果線是多爛需要一直換XD」、「首先你要買iPhone 15」、「Type-C後期很常接觸不良」、「只是改斷另一種線而已吧」。

▲蘋果用了10多年「獨家Lightining」充電規格，與全球競爭對手不同。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，iPhone 15系列新機包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，螢幕維持6.1、6.7吋2種尺寸，預計本周五（15日）開放預購，下周五（22日）正式發售，售價2萬9900元起，各機型相較前一代漲價1000元至2000元不等，最頂規版為5萬8900元，成為史上最貴蘋果手機。

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