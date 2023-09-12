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學生妹「做2年直播主」金錢觀崩壞！她曝收入：以後上班怎辦

▲抖內直播妹。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女大生在台北租屋，還得負擔自己的生活費，於是前年開始做直播，外貌姣好的她也收穫不少粉絲；然而，女學生坦言，這份工作的收入讓她越來越揮霍，就怕未來出社會後，靠一般上班族的薪水無法養活自己。

女網友在論壇「zuvio」提到，她原本在健身房櫃台工讀，因前年疫情嚴重時被開除，便接觸了直播產業，「我在台北租屋，每個月的生活費需要自己打工賺，如果沒有工作和收入的話，只能吃土吃空氣了。」

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原PO透露，一開始跟某公司合作，有規定的開播時數，所以常常播到詞窮，不知道要聊什麼，觀眾數也不見起色，一度讓她非常挫折，於是她認真研究其他熱門直播主的風格。

她直言，「我覺得我的優點是長相，在直播界算是中上，但硬傷就是沒有很會聊天，也不會撒嬌、陪笑，總之就是不太得觀眾緣，不少人看一看就跑了，臉好看沒有用，所以我開始穿得比較露，雖然我不是多有料，但就是加減露，結果那個月觀眾數直接飆漲，讓我賺到50K以上，到現在我開播時數變少，不過長久以來的經營和粉絲培養，讓我的月收能穩定維持在50K-60K。」

▲百貨公司,購物,周年慶,消費,櫃姐,一列一休（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO坦言，對一個學生來說，真的是很高的收入，「我開始金錢觀崩壞，想買什麼就買什麼，根本不會儲蓄，如果之後直播慢慢走下坡，恢復正常上班族的薪水，很怕自己出社會後就成月光族，現在真的很焦慮。」

對此，網友們紛紛回應，「真的很焦慮可以多打幾份工，或是強迫儲蓄」、「把妳現在賺到的錢拿去買儲蓄險，買個6年，當妳真的遇上狀況時，就從保險那邊提出來應急用」、「找人養」。

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