巴西蛋過期　柯文哲批「官商勾結」：當官當久了「良心不見」

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

超思公司進口的巴西蛋爭議不斷，外界質疑最後一批5月30日裝櫃上船，台農蛋品卻將效期到9月24日的雞蛋標示成10月5日，但農業部12日稱保存期限可達120天，且有做噴膜處理；然而不到24小時就大翻盤，最終因「誤標效期」全面下架。對此，民眾黨總統參選人柯文哲批評，這真的是官商勾結，搞政治的人，最後連良心都不見了。

柯文哲13日上午於民眾黨中央黨部召開記者會，與國際著名會計師事務所「勤業眾信」簽約「第三方檢舉平台」，未來若黨職人員涉及貪污、性騷等不法情事，黨員可透過匿名方式檢舉、查察，保護吹哨者、健全黨內人事制度。

會後，針對巴西蛋爭議問題，柯文哲表示，自己10年前剛要選舉時說過，「政治不難，找回良心而已。」而自己也滿驚訝，「為什麼這些人當官當久了，良心會不見？」巴西蛋的問題，他原本覺得對方是想污點小錢，但怎麼會把效期4個月的蛋偽造有效日期，「這根本就造假！你已經官商⋯這真的是官商勾結！」

柯文哲提及，「已經從國庫詐了一筆錢出來，還幹這種事？大家會覺得『夭壽喔』，怎麼幹這種事呢？」自己對於民進黨很大的批評是擋BNT、高端疫苗事情，認為「搞政治的人，怎麼最後連良心都不見了，這是怎麼一回事？」

最後，柯文哲批評，巴西蛋的事情，是非對錯，老百姓都知道，且巴西都已經是禽流感地區了，蛋再到台灣來洗，不就是把禽流感帶進來嗎？而且明明知道蛋的效期是4個月，農業部還說什麼噴膜，「我建議他乾脆噴防腐劑，可以放更久！」