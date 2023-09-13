洪孟楷稱8月「偷」進口巴西蛋　他揭報關資料打臉：7月17日到岸的

▲進口雞蛋引起爭議。（圖／記者楊惠琪攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委洪孟楷指控，農業部長陳吉仲曾指出7月17日後已無輸入巴西雞蛋，但在海關進出口統計資料顯示，8月其實還進口了572公噸。對此，民進黨團13日回應，那批雞蛋是7月17日到岸的，但到岸後還需要逐批檢疫檢驗、報關作業、繳稅等作業，到八月初才分批清關提領。

民進黨團副書記長洪申翰澄清，洪孟楷委員在臉書上指控的這批雞蛋，其實還是7月17日到岸的，但因為到岸以後，還需要經過逐批檢疫檢驗，還有相關的報關作業，也包括需要繳稅，一連串的行政流程下來，其實是到了八月初才分批清關提領。

洪申翰說明，因為是在八月初才清關提領，所以在帳面上，就會是算在八月的關務資料上面。從到岸到清關的過程，其實雞蛋都是放在有冷鏈的貨櫃裡面，食安的部分大家也不用太過擔心。

洪申翰強調，整體來說，這批蛋就是7月17日到岸，總數並沒有增加，這並不是一個黑數，所有從巴西進口的雞蛋，就是農業部提出的數據8800萬顆。

洪申翰表示，在野黨的委員對於政策提出質疑，都是可以理解的事情，但如果執政黨已經作出清楚的澄情，也希望在野黨委員在自己提出質疑的臉書文上面，也許最後一段可以加上「這個問題已被澄清，請民眾不用擔心。」

洪申翰強調，這些食品的問題攸關大家對安全的信任，而這兩週以來，有很多在野黨提出大大小小的問題，其實都已經被澄清了，合理的監督執政黨都會欣然接受，也會即時作出說明。