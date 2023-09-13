農業部稱7／17已無進口巴西蛋　藍委抓包8月還有「控陳吉仲說謊」

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

超思公司進口巴西雞蛋爭議不休，國民黨立委洪孟楷今（13日）再爆，農業部長陳吉仲之前說7月17日後不再進口巴西雞蛋，但根據海關資料，8月仍有高達572公噸雞蛋從巴西進口，換算顆數將近千萬顆，質疑陳吉仲公然說謊。對此，農業部回應，關務署資料是放行提領時間，並不是到港時間。

洪孟楷在臉書粉專發文指出，陳吉仲日前說最後一批巴西輸入的海運帶殼禽蛋於7月17日申請輸入檢疫，該批貨品是於我國公告巴西為高病原性禽流感之前的5月30日即裝運上船，7月17日之後已沒有巴西殼蛋申請輸入檢疫。但海關資料明顯打臉，8月仍有高達572公噸（換算顆數約952萬顆）進口。他質疑陳吉仲是否公然帶頭說謊，這些八月進口的雞蛋，目前何在？是否早已流入市面？

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▲洪孟楷出示關務署資料指出農業部八月仍進口巴西蛋。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

農業部今透過新聞稿澄清，民代提出的關務署資料是放行提領時間，並不是到港時間，關務署上的資料是貨品從海關放行提領時間，巴西殼蛋最後一批從海關提領放行時間是8月17日，目前已經全部提領完成。

農業部強調，自巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，期間還需要經過檢疫檢驗時間，再分批提領放行，尚未提領時由貨主的冷鏈貨櫃保存。