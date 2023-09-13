蛋洗陳吉仲！新黨赴農業部抗議　怒批「問題蛋硬塞台灣人嘴裡」

記者楊惠琪／台北報導

超思進口巴西蛋連日引發爭議，台農蛋品因「誤標效期」昨宣布2萬顆巴西蛋全面下架回收。新黨桃園立委參選人游智彬今（13日）上午率領支持者到農業部抗議，高喊「過期蛋陳吉仲自己吃」口號，還把雞蛋砸在陳吉仲看板上，上演「蛋洗陳吉仲」行動劇。

▲新黨桃園立委參選人游智彬以雞蛋砸向陳吉仲看板表達不滿。（圖／記者湯興漢攝）

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游智彬率領支持者，在農業部大門口前演出行動劇「蛋洗陳吉仲」，呼口號要求陳吉仲下台負責，並呼籲監察院、檢調不要再裝聾作啞，應該主動針對這次的進口雞蛋案展開徹查，挽回台灣人民對食品安全的信心。





▲新黨桃園立委參選人游智彬以雞蛋砸向陳吉仲看板表達不滿。（圖／記者湯興漢攝）

游智彬指出，陳吉仲對疑似過期蛋和含屎蛋完全擺爛不監管，還大言不慚地稱有防疫把關，分明是公開說謊，把疑雲重重、問題多多的雞蛋硬塞進台灣人民的嘴裡，逼台灣人吞下去，如此失能失職的農委會，卻趕在蔡政府卸任前匆匆升格成農業部，對荒腔走板的農業政策視而不見。

游智彬批評，陳吉仲不僅是讓台灣社會嚴重缺蛋的農委會主委，也是讓一家只出資1000元的人頭公司來做6.7億政府生意的農業部長。作為豬農之子，陳吉仲完全愧對農業的專業、也愧對農民，更是愧對全台灣人民。