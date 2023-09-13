碧桂園6支境內債展期通過　據報延長3年

▲碧桂園將6支境內債券還款期限延長3年。（圖／路透社）

文／中央社

中國最大民營房地產公司碧桂園據報已獲債權人批准，將6支境內債券還款期限延長3年。

綜合路透社、美國之音今天報導，債券持有人獲得寬限期之際，投資者正密切關注中國政府最新的刺激措施，包括降低現有抵押貸款利率以及為大城市的首次購屋者提供優惠貸款，以確定這些措施是否足以恢復消費者信心，並為最終的房市復甦奠定基礎。

據報導，碧桂園的境內債權人昨天進行投票，目的是將碧桂園價值人民幣108億元（約新台幣475億元，下同）的8支境內債券的償還期限延長3年。

投票至晚間10時結束，消息人士說，債權人批准延長8支債券中的6支，另外兩支債券的投票被推遲。

碧桂園1日獲得債權人批准，將39億元境內私募債券的付款期限延長3年。此外，為避免立即違約，碧桂園上週順利在寬限期內支付兩筆美元債權的票息。

碧桂園是為數不多沒有拖欠債務的中國大型房地產開發商之一。據該公司的中期財務報表，由於銷售額大幅下降、可用資金減少，因此面臨流動性壓力。

財報顯示，碧桂園有1087億元的債務在12個月內到期，而截至6月底，該公司現金流儲備約1011億元。

在離岸債券市場，碧桂園本月至少有5筆票息到期，其中包括兩筆相對較大的美元債券票息，分別於17和27日到期，每筆分別為1500萬美元和4000萬美元，各有30天寬限期。

報導分析，碧桂園的任何違約都將加劇中國房市危機，為陷入困境的銀行造成更大壓力，不僅可能推遲房地產市場的重振，還可能影響整個中國經濟復甦。