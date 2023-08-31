上半年虧損2057億！　碧桂園坦言市場下行深度「超乎預期」

▲碧桂園暴雷令房地產市場雪上加霜。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

根據大陸大型房企碧桂園公布的最新文件，上半年虧損約489.3億元（人民幣，下同，約新台幣2057億元）。碧桂園坦言，公司面臨自成立以來最大的困難，並警告出現債務違約的可能性。

綜合港媒報導，碧桂園公布的文件顯示，今年上半年集團總收入2263.1億元，按年增39.4%，然而銷售成本亦大增72.6%至2505.7億元。

文件指出，今年上半年，歸屬於公司股東的虧損為約489.3億元，去年同期則純利6.1億元；股東每股虧損1.79元；截至今年6月底，集團總借貸下降至約2579.1

截至今年6月底，碧桂園總借貸下降至約2579.1億元，淨負債率50.1%，其中未來一年內將有1080億元的借貸到期。

目前碧桂園現金餘額縮減至1305.7億元，其中受限制現金餘額295億元。受限制現金主要包括預售物業建設和工人工資等未被解除限制的保證金及因訴訟而被凍結的資金。

碧桂園指出，2021年以來，房地產行業外部環境發生巨大變化，儘管公司對本輪調整週期有所預判，但市場下行的深度和持續度超乎預期，未能及早做出更有力度的應對措施，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力等都致使公司面臨自成立以來的最大困難。