為提振經濟　陸大型銀行擬調降房貸與存款利率

▲大陸房地產企業接連暴雷。（圖／路透）

文／中央社

彭博（Bloomberg）報導，中國規模最大的銀行準備調降現有的住房抵押貸款與存款利率，這是中國國家指導的最新措施，以支撐這個全球第2大經濟體的成長率。

消息人士說，中國大型國有銀行正著手降低規模人民幣38.6兆元（約新台幣169兆元）的住房抵押貸款利率。兩名知情人士說，調降利率只會影響首套住房貸款。

知情人士說，中國工商銀行與中國建設銀行等銀行也準備在本週稍晚調降存款利率，這將是今年來的第3次。

這些舉措是北京推出針對性措施的一部分，以刺激消費者支出、讓更多資金挹注於股市，並緩解銀行的利潤率壓力。

彭博報導中國大型銀行將調降利率的計畫後，中國股市在離岸交易上漲，但尚不清楚這些舉措是否足以使得投資人信心持續恢復。儘管房地產危機不斷惡化且通貨緊縮壓力增加，讓中國政府設定的5%經濟成長率目標面臨風險，但有關當局迄今仍避免推出更廣泛的刺激措施。

澳洲最大投資銀行麥格理集團（Macquarie Group Ltd.）中國經濟研究部主管胡偉俊（Larry Hu）表示：「這是漸進式的政策一步，不會改變局勢，因為民眾的信心還是很低落。我認為我們將在未來幾週看到房地產寬鬆的政策，但我不曉得力道夠不夠強大。」中國人民銀行尚未回覆置評要求。