　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

▲iphone15系列價格。（製表／林秉潔）

▲iPhone 15系列價格。（製表／林秉潔）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15正式亮相！今年同樣分為4種機型，分別是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。iPhone 15系列價格最低2萬9900元起，這星期五（9月15日）開放預購、22日起正式發售。

根據蘋果官網，iPhone 15系列螢幕維持6.1吋、6.7吋2種尺寸；主相機均為4800萬像素，其中iPhone 15 Pro Max變焦能力提升，來到120mm的5倍光學變焦。

iPhone 15人像拍照功能也升級，新機不用再手動切換模式，當畫面中有人、貓、狗或使用者點按對焦，iPhone即會自動捕捉景深資訊。

▲▼ iPhone 15規格。（圖／記者曾筠淇製）

▲iPhone 15系列規格比較。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

在外框方面，iPhone 15 Pro採鈦金屬材質，質輕堅固，Pro與Pro Max分別減輕至187公克與221公克，打造史上最輕Pro系列，也達到iPhone史上最薄螢幕邊框。不過價格也是史上最貴，最頂規、1T的iPhone 15 Pro Max定價5萬8900元。

iPhone 14 Pro系列推出的「動態島」iPhone 15全系列都有，用戶可以藉此掌握叫車進度、查看來電對象等。另外，蘋果過去使用的Lightning接口退場，iPhone 15全系列均採用USB-C接口，且iPhone 15 Pro支援USB 3等級速度，比USB 2快20倍。

▲▼蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果iPhone 15 Pro系列採「全新動作按鈕」。（圖／翻攝蘋果官網）

新機還有一個亮點是「全新動作按鈕」，iPhone 15仍採鈴聲/靜音開關鍵，但iPhone 15 Pro則改為動作按鈕，可切換鈴聲、靜音，且還有9大自定義功能，像是快速開啟相機、手電筒、專注模式等。

 ETStar學習雲上線！輸入限量折扣碼「woo7mahey」享早鳥優惠

►「撩心術」速成班！學會曖昧勾心小技巧

►直播主到底多賺？幕後推手揭「爆紅1關鍵」　他收入變30倍

►「成為音樂人、升級百萬直播主」超夯課程一次看

▼早鳥優惠只到9/15！選定課程後點選「立即結帳」，輸入折扣碼「woo7mahey」即可享9折優惠。

課程用

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後
錢康明秀對話！「跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了
他喊iPhone「重要靈魂」不見！　果粉卻讚：爛功能早該改
王力宏說啥惹毛演藝圈2大咖？　「354字全文」曝光
保護令無用！前男友剛出獄就下手　23歲女遭砍30刀
「新版神單」再喊卡！　臨時停止受理
跨年「讓Jack處理」　前局長爆350萬預算真相...6頁超
快訊／普丁、金正恩見面了！　「世紀相逢」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後神作

iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

iPhone 15在這國買變大盤子！　美國比台灣便宜7000元

快訊／iPhone 15上市！　台灣大9／15晚上8:00預購

iPhone 15換Type-C！蘋果推「1小物」　鄉民噓爆：盤到不忍苛責

iPhone 15來了！　中華電信9／22開賣

iPhone新刀法！一票人「見1關鍵」忍痛買Pro Max：這操作XD

iPhone 15問世！　遠傳電信11：00線上預約起跑

台灣iPhone15漲價比美國貴！果粉哭哭　這款漲2500元最多

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

海軍女士官長疑疲勞駕駛暴衝　17歲少年遭撞亡...父心碎痛哭

iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後神作

iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

iPhone 15在這國買變大盤子！　美國比台灣便宜7000元

快訊／iPhone 15上市！　台灣大9／15晚上8:00預購

iPhone 15換Type-C！蘋果推「1小物」　鄉民噓爆：盤到不忍苛責

iPhone 15來了！　中華電信9／22開賣

iPhone新刀法！一票人「見1關鍵」忍痛買Pro Max：這操作XD

iPhone 15問世！　遠傳電信11：00線上預約起跑

台灣iPhone15漲價比美國貴！果粉哭哭　這款漲2500元最多

《黑澀會》女星裙子穿太短！路邊解放蜜桃臀「對面工人表情全被拍」

恐怖相撞！加拿大軍機「一路後滑」猛擊法軍機　出包原因超傻眼

烏軍貪腐事件頻傳　軍事作戰貪腐風險決定戰略成敗

Tizzy Bac團員遭誤會「沒禮貌」　真相曝光...他認了也受害！

陳明通出席榮退茶會受獎惹議　賴士葆嘆：可惜！台大校長做得憋屈

果粉敲碗「1功能回歸」期待又落空！他見iPhone 15嘆：年年失望

歐洲實況主參加電競賽事遭搶　歹徒持刀槍狠毆、驚悚影片曝光

錢康明秀對話！「有沒喬跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了

樂桃航空快閃來回票4200起　最長停留時間約30小時

錢康明控被逼離職　曾銘宗：少見政務官離開後不斷爆前老闆料

3C家電熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

iPhone 15 Pro「一特色」上手超有感　外媒試用驚嘆

iPhone新刀法！一票人「見1關鍵」忍痛買Pro Max

史上首次！蘋果將開賣印度製iPhone 15

iPhone 15問世！　遠傳電信11：00線上預約起跑

Joeman搶先開箱iPhone 15 Pro Max

iPhone 15來了！　中華電信9／22開賣

iPhone 15來了！3舊機降價「最高省3千」　4款下架

iPhone 15實機圖曝！　粉色讓女性驚呼連連

台灣iPhone15漲價比美國貴！果粉哭哭　這款漲2500元最多

更多熱門

相關新聞

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

萬眾矚目的iPhone 15系列終於亮相，台灣的新機售價也備受討論。臉書粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」就轉PO一張iPhone價格圖，感慨日圓貶超慘；沒想到，不少台灣網友狂歪樓，直呼「要到日本買了！」

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

限量網路預約！　中華電信iPhone 15預購下午3點開跑

改變生活！蘋果新品4大亮點一次看

改變生活！蘋果新品4大亮點一次看

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

1國買iPhone 15變大盤子！　美國比台灣便宜7000元

1國買iPhone 15變大盤子！　美國比台灣便宜7000元

關鍵字：

iPhone 15iPhone蘋果手機新機

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

9月下旬「超強運三生肖」

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面