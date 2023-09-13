iPhone 15系列「4款新機怎麼選」　一表比較規格、售價

▲iPhone 15系列價格。（製表／林秉潔）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15正式亮相！今年同樣分為4種機型，分別是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。iPhone 15系列價格最低2萬9900元起，這星期五（9月15日）開放預購、22日起正式發售。

根據蘋果官網，iPhone 15系列螢幕維持6.1吋、6.7吋2種尺寸；主相機均為4800萬像素，其中iPhone 15 Pro Max變焦能力提升，來到120mm的5倍光學變焦。

iPhone 15人像拍照功能也升級，新機不用再手動切換模式，當畫面中有人、貓、狗或使用者點按對焦，iPhone即會自動捕捉景深資訊。

▲iPhone 15系列規格比較。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

在外框方面，iPhone 15 Pro採鈦金屬材質，質輕堅固，Pro與Pro Max分別減輕至187公克與221公克，打造史上最輕Pro系列，也達到iPhone史上最薄螢幕邊框。不過價格也是史上最貴，最頂規、1T的iPhone 15 Pro Max定價5萬8900元。

iPhone 14 Pro系列推出的「動態島」iPhone 15全系列都有，用戶可以藉此掌握叫車進度、查看來電對象等。另外，蘋果過去使用的Lightning接口退場，iPhone 15全系列均採用USB-C接口，且iPhone 15 Pro支援USB 3等級速度，比USB 2快20倍。

▲蘋果iPhone 15 Pro系列採「全新動作按鈕」。（圖／翻攝蘋果官網）

新機還有一個亮點是「全新動作按鈕」，iPhone 15仍採鈴聲/靜音開關鍵，但iPhone 15 Pro則改為動作按鈕，可切換鈴聲、靜音，且還有9大自定義功能，像是快速開啟相機、手電筒、專注模式等。