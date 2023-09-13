iPhone 15最低2萬9900元入手　蘋果秋季發表會4大重點一次看

記者黃翊婷／綜合報導

蘋果秋季發表會在台灣時間13日凌晨1時登場，最新的iPhone 15系列最低入手價2萬9900元起，台灣9月15日開放預購，9月22日開賣。《東森新媒體ETtoday》整理出這次蘋果秋季發表會的4大重點，包含iPhone 15系列、Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2、全新A17 Pro晶片、USB-C版AirPods Pro 2。

▲iPhone 15、iPhone 15 Plus共有5種顏色。（圖／翻攝自蘋果官網）

● iPhone 15系列

iPhone 15全系列包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，皆採用USB-C，而原先僅出現在Pro系列以上的動態島，現在iPhone 15全系列都有搭載。

另外，iPhone 15、iPhone 15 Plus搭載OLED螢幕，具備更窄邊框，並且更加明亮，1600尼特亮度，在陽光下可以支援到2000尼特，是前代的兩倍，主相機升級至4800萬像素，鋁金屬邊框也改為圓滑的手感，具備5種新色（藍色、粉紅色、黃色、綠色、黑色）與啞光表面。

▲iPhone 15全系列規格比較。（圖／記者陳俐穎製）

iPhone 15全系列台灣將在9月15日晚上8時開放預購，9月22日開賣，詳細價格如下：

1、iPhone 15系列：128G為29900元、256G為33400元、512G為40400元。

2、iPhone 15 Plus系列，128G為32900元、256G為36400元、512G為43400元。

3、iPhone 15 Pro系列，128G為36900元、256G為40400元、512G為47400元、1TB為54400元。

4、iPhone 15 Pro Max系列，256G為44900元、512G為51900元、1TB為58900元。

▼iPhone 15全系列售價。（圖／記者陳俐穎製）

● Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 9鋁金屬錶殼有粉紅色、金色、銀色、石墨色和紅色，不銹鋼錶殼則有金色、銀色、石墨色，搭載S9晶片，內鍵56億個電晶體，GPU提升30％，可帶來更流暢運動動畫，另外還可以透過食指與拇指相互點按來接、掛電話。

▲Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2。（圖／翻攝自蘋果官網）

Apple Watch Ultra 2使用49公釐鈦金屬錶殼，錶殼重量極輕、堅固且耐蝕，邊緣升高的設計可保護藍寶石水晶玻璃錶面，避免撞擊受損，且防水100公尺，通過MIL-STD 810H標準，IP6X等級防塵功能，全新S9 SiP晶片帶來強大能力，隨顯 Retina 顯示器可達3000尼特峰值亮度，即使在刺眼的陽光下，也清晰可見。

台灣將在9月14日上午9時開放預購，9月22日開賣，價格如下：

1、Apple Watch Series 9售價13500元起。

2、Apple Watch Ultra 2售價27900元起。

▲USB-C版AirPods Pro 2上市日期未定。（圖／翻攝自蘋果官網）

● USB-C版AirPods Pro 2

AirPods Pro 2主動式降噪效能提升最高可達2倍，通透模式還可以讓使用者聽見周遭聲音，全新適應性音訊可根據使用者所處的環境，智慧調整噪音控制的程度，充電一次就有6小時的電池續航力。

AirPods Pro 2搭載H2晶片，強勁驅動AirPods Pro及更先進的音訊效能，與定製的驅動單體和放大器配合運作，高音清透乾淨，低音深沉渾厚。

USB-C版AirPods Pro 2台灣的開賣時間未定，售價為7490元。

● A17 Pro晶片

全新A17 Pro晶片僅搭載在iPhone 15 Pro系列上，首款3mm製成，提高性能，機器學習可以自動改正輸入、建立個人語音、找到照相主體等等。全新GPU，最大設計更新，採用6核心設計，可以提升2成性能。