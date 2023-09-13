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他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚：爛功能早該改掉

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15正式亮相！這星期五（9月15日）開放預購、22日起正式發售。iPhone 15 Pro的其中一個亮點是「全新動作按鈕」，不過有網友則表示，「靜音開關」堪稱iPhone最重要的靈魂，如今卻被拿掉，好像失去了什麼。貼文曝光後，引發網友討論。

▲▼iPhone鈴聲/靜音開關鍵。（圖／記者周亭瑋攝）

▲iPhone鈴聲/靜音開關鍵。（圖／記者周亭瑋攝）

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該網友在PTT的iOS板上，以「靜音模式開關沒了...好像失去什麼」為標題發文，提到iPhone 15 Pro側邊的靜音開關走入歷史，改成動作按鈕雖然不錯，功能也能自行設定，但卻好似失去了什麼。

原PO認為，「靜音開關」堪稱iPhone最重要的靈魂，當他無聊時，便會去撥動開關，如今變成按鈕，有種對現實妥協的感覺，有沒有人也這麼覺得？

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

▲iPhone 15 Pro採「動作按鈕」。（圖／蘋果發表會）

貼文曝光後，有網友留言表示，「那個沒用的東西早該消失」、「壞掉時你就知道有多煩了」、「我的iPhone 6那個鈕就爛掉，感應不良，整天切來切去，抖」、「那個鍵很好用，但也是整支手機最容易掉漆的地方」、「爛功能早該改了」、「超容易卡灰塵、皮屑」、「那個鍵有夠容易壞的，改掉是好事」。

另也有些網友回應，「我也很愛撥靜音鍵QQ喀喀聲很療癒」、「常開會的就知道，那個指撥超好用」、「突然要拍什麼，就很需要靜音鍵切換」、「我還蠻常用靜音鍵的，就真的很方便」、「改成按鍵會不會容易按到啊」、「這按鍵消失如同當年拔掉耳機孔～嗚嗚」。

根據蘋果官網，iPhone 15仍採鈴聲/靜音開關鍵，但iPhone 15 Pro則改為動作按鈕，可切換鈴聲、靜音，且還有9大自定義功能，像是快速開啟相機、手電筒、專注模式等。

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