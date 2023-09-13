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百億房地產老闆神隱100天　現身記者會突下跪痛哭

▲▼中國百大房地產企業石榴集團董事長崔巍下跪。（圖／翻攝微博）

▲中國百大房地產企業石榴集團董事長崔巍突然下跪。（圖／翻攝微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國百大房企石榴集團今年6月爆出「內鬥風波」，不料集團董事長崔巍11日突然在記者會下跪痛哭，懇求地方政府、金融機構和供應商再次信任公司，還承諾若公司「實際淨資產不足」給各金融機構帶來損失，「我將從公司的石榴中心22樓跳下去！」

石榴集團11日召開媒體溝通會，神隱100多天的董事長崔巍突然現身，但談到公司內訌一事時，崔巍突然情緒失控，從座位上站起來，走到前面下跪，哭著央求大家的信任，同時把他和公司二股東桑春華30年來的恩怨情仇一股腦爆料了出來。

今年6月21日，石榴集團發通知指出，公司二把手桑春華因個人原因從石榴集團離職。不過，時隔短短3天，桑春華就發文反擊崔巍，雙方矛盾徹底浮上檯面。事實上，過去30年來，雙方合作愉快，如今反目成仇，也令外界譁然。

綜合陸媒報導，石榴集團初創時，桑春華是崔巍的得力幹將，崔巍也把桑春華當作是「最好的學生」。2014年，公司轉行房地產開發。2016年，崔巍任命桑春華為總經理，負責石榴集團的整個開發業務，自己跑去負責科技研發、戰略投資等創新業務。2019年8月，桑春華被罷免了總經理職務，不過依然是公司副董事長。

對此，崔巍給出4點理由：

一、桑春華有筆數額巨大的個人債務要處理，他擔心公司的經營安全會受影響。

二、公司高管團隊裡，桑春華的親戚太多，從表弟、外甥、同學、老鄉都有，讓他感覺自己被桑春華架空。

三、公司管理一團糟，成本控制不行，法務部門形同虛設。公司的招投標流程光有形式，沒有實際。他認為，自己作為企業的法人代表和董事長，可能存在高度的潛在法律風險。

四、公司的商譽受到了嚴重損害。（金融公司雲核變量集團創始人兼CEO劉夏爆料，她拒絕桑春華邀約4P，遭對方電話辱罵10多分鐘。）

▲▼中國百大房地產企業石榴集團董事長崔巍下跪。（圖／翻攝微博）

▲石榴集團發聲明，稱桑春華已經離職。（圖／翻攝微博，下同）

桑春華6月24日則反擊，自從石榴集團成立以來，他一直負責整體運營和主要決策，為石榴集團的高速發展付出了很多心血。崔巍不能違法將他免職，應該按照《公司法》和《公司章程》的規定，由股東會或董事會來決定。他批評，崔巍捏造事實、誹謗和污衊，將保留追究相關民事責任甚至刑事責任的權利。

桑春華指控，崔巍挪用公司資金、侵占公司財物、行賄，還在他的車上放竊聽器，且雙方為了集團主導權互搶公司印信，短短一個多月，已經有11家公司換法人，超過300個公司印信作廢。

據了解，石榴集團已經連續多年進入中國房地產開發企業100強。根據石榴集團2021年向港交所提交的招股書，當時崔巍和桑春華分別持股57.42%和41.58%，合計持股99%。

▲▼中國百大房地產企業石榴集團董事長崔巍下跪。（圖／翻攝微博）

9月11日的媒體溝通會上，崔巍強調，石榴發展到現在都沒有一筆金融壞賬或銀行逾期，目前總資產大約600億元左右，有息負債在120億元以下，整體負債率大約50% ，是一個健康而且良性發展的地產公司。

崔巍承諾，他會提供個人無限擔保，還有各個城市的大樓做抵押，如果公司給銀行和金融機構造成損失，他會從石榴中心的22樓跳下去，「我以我的生命來信譽擔保！」

儘管崔巍稱公司坐擁600億人民幣資產，負債僅120億人民幣，但根據東網報導，信評機構東方金誠報告指出，石榴集團2022年銷售額為151.83億人民幣，衰退幅度達44.34%。

另外，石榴集團2022年底債務總額166.78億人民幣，其中29.16億1年內到期，公司帳面資金28.64億人民幣，其中5.36億人民幣為受限金額，僅能勉強覆蓋短期負債，可見集團實際財務狀況恐不容樂觀。

▲▼中國百大房地產企業石榴集團董事長崔巍下跪。（圖／翻攝微博）

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