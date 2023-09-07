前地產大亨狂揪「大玩4P」！美女CEO抖出核彈級對話…徹底毀滅他

▲劉夏身材長相俱佳。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸雲核變量集團CEO劉夏日前，在微博公開實名舉報陸石榴集團前總裁桑春華，揭露男方在微信上邀請4P「多人運動」，拒絕後被瘋狂飆駡。目前，在劉夏微博已無法找到該條貼文，但截圖已被瘋傳，震驚業界。9月6日晚，石榴集團在官微發布聲明稱，桑春華已被解除勞動合同及全部職務。

近日，雲核變量集團董事長兼CEO劉夏在微博上實名舉報，桑春華在北京打著吃飯的名義，邀約多人參加4P運動，不參與就被辱罵十幾分鐘。她還附上微信對話截圖，此事在社交媒體上引起廣泛關注。

▲前地產總裁桑春華邀約4P被曝光。（圖／翻攝自微博）

對話紀錄顯示，劉夏最初對桑春華的吃飯邀請表示了同意，然而，她得知實情後以「他們也不想」為由，最終選擇了放鴿子。桑春華直接惱羞暴走，在微信及電話中對她進行了瘋狂辱罵。

劉夏在該貼文中表示，「實名舉報石榴集團桑春華，以吃飯為由在北京邀約多人運動4P，未參與就被微信和電話辱罵數十分鐘。做地產的這是什麼素質？活該你搶不到公章！」

▲劉夏舉報文。（圖／翻攝自微博）

據了解，雲核變量公司是一家在2015年在香港註冊成立的公司。而石榴集團連續8年都是大陸地產行業百強企業，成立於2008年，註冊於北京市豐台區。桑春華是石榴集團的合夥創始人，持股42％。此前他擔任過副董事長兼總裁，由於股權糾紛，在股權分割未完成之前，於2023年6月被「掃地出門」。

據網傳消息，搶公章原指石榴集團的一場內訌。6月21日，署名為石榴集團法定代表人、執行董事的崔巍發布全員通知稱，桑春華因個人原因已經於2023年6月21日中午12點從石榴集團離職，並不再擔任石榴集團的全部職務。之後崔巍拿走了公章。

▲對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

9月6日晚，石榴集團在官微發布聲明稱，桑春華已於2023年6月21日被石榴集團解除勞動合同及全部職務，因此之後不存在「石榴集團桑春華」的說法。

聲明指出，石榴集團相關公章過去、現在、未來都妥善保存在公司辦公場所，不存在「搶公章」問題。

聲明强調，桑春華2023年6月21日之後不在石榴集團擔任任何職務，他對外的言行都無權使用石榴集團員工身分或名義，否則公司將依法追究其法律責任。