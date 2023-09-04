陸推「認房不認貸」政策救市　北京上海週末假期成交量暴衝

▲北上廣深等四大一線城市帶頭推動「認房不認貸」政策。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸「北上廣深」四大一線城市全面實施「認房不認貸」政策，作為大陸刺激房市的「領頭羊」，全面實施後的第一個週末假期，北京和上海房市成交量出現較前一週假日成交量漲幅100％的行情，至於深圳有所回暖，廣州則相對平淡，四地新房和二手房價暫未出現大幅漲勢。

▲上海民眾前往預售中心看房。（圖／CFP）

《中國證券報》報導，「認房不認貸」政策落地後的第一天，也就是9月2日，北京二手房成交1200套，相比上個週六上漲超100%；新房成交超過1800套，而整個8月網簽只有3100套。中原地產首席分析師張大偉表示，「政策效果可以說是立竿見影。」

至於上海房市則出現新房及二手屋「冰火兩重天」的現象。上海某房產中介人員透露，除價差、品質等因素外，二手房貸款成數依然較高是重要因素，「在認房不認貸政策下，名義上首付是35%，但上海二手房政策目前仍執行三價就低原則，這樣一來，許多二手房的實際首付要到40%至50%。」

豪宅網總經理劉軍表示，「從新房市場來看，開發商項目去化的壓力普遍很大，認房不認貸政策不足以徹底扭轉市場供需關係，開發商取消折扣甚至漲價的炒作只是營銷噱頭，而且新房本來就是政府指導價，除非特別熱的樓盤，開發商才有取消優惠的可能。」

至於在二手房市方面，「認房不認貸」政策推行後，多地二手房掛牌量激增，市場去庫存壓力進一步加大，因此，二手房價暫未出現暴漲行情。以北京二手房市場為例，購房網站「鏈家」數據顯示，北京二手房掛牌房源猛增154370套。