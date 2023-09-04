　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸推「認房不認貸」政策救市　北京上海週末假期成交量暴衝

▲北京建案。（圖／CFP）

▲北上廣深等四大一線城市帶頭推動「認房不認貸」政策。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸「北上廣深」四大一線城市全面實施「認房不認貸」政策，作為大陸刺激房市的「領頭羊」，全面實施後的第一個週末假期，北京和上海房市成交量出現較前一週假日成交量漲幅100％的行情，至於深圳有所回暖，廣州則相對平淡，四地新房和二手房價暫未出現大幅漲勢。

▲上海民眾前往預售中心看房。（圖／CFP）

▲上海民眾前往預售中心看房。（圖／CFP）

《中國證券報》報導，「認房不認貸」政策落地後的第一天，也就是9月2日，北京二手房成交1200套，相比上個週六上漲超100%；新房成交超過1800套，而整個8月網簽只有3100套。中原地產首席分析師張大偉表示，「政策效果可以說是立竿見影。」

至於上海房市則出現新房及二手屋「冰火兩重天」的現象。上海某房產中介人員透露，除價差、品質等因素外，二手房貸款成數依然較高是重要因素，「在認房不認貸政策下，名義上首付是35%，但上海二手房政策目前仍執行三價就低原則，這樣一來，許多二手房的實際首付要到40%至50%。」

豪宅網總經理劉軍表示，「從新房市場來看，開發商項目去化的壓力普遍很大，認房不認貸政策不足以徹底扭轉市場供需關係，開發商取消折扣甚至漲價的炒作只是營銷噱頭，而且新房本來就是政府指導價，除非特別熱的樓盤，開發商才有取消優惠的可能。」

至於在二手房市方面，「認房不認貸」政策推行後，多地二手房掛牌量激增，市場去庫存壓力進一步加大，因此，二手房價暫未出現暴漲行情。以北京二手房市場為例，購房網站「鏈家」數據顯示，北京二手房掛牌房源猛增154370套。

ET快訊
海葵帶來1.2億噸水！　石門水庫居冠
百公斤機車「被吹風著跑」　女騎士抱電線桿尖叫
快訊／海葵發威！18縣市豪大雨特報　暴雨轟3地「紫爆」
明天還有颱風假？最新風雨預測「2縣市達標」
海葵二度登陸　一票驚：想起「1怪颱」！
海葵「二度登陸」影片曝　2原因滯留打轉
海葵「回馬槍」擦撞陸地！專家驚嘆「2次登陸還是3次登陸？」
快訊／百年大樹吹斷！　廂型車慘被壓爆
海葵過境苗栗沒颱風假！鍾東錦「回應4字」　鄉親全死心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

杭州高架禁特斯拉「官方終出面解釋」！警撂話「你得服從」被罵爆

陸推「認房不認貸」政策救市　北京上海週末假期成交量暴衝

女患者血洗牙科診所…一到秒拔刀「割喉放血」牙醫　殺人動機曝光

陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

根本天使！前同事「電腦暗藏文件」　打開竟是超強外賣評分表

2023服貿會北京登場　富邦華一展示服務台胞新舉措

目睹爸爸家暴！　9歲女兒「1張紙條」讓媽媽淚崩

台舉辦「反介入的東亞和平運動」演講　呼籲遏止美日發動東亞戰爭

人妻賭氣嗆「孩子不是你的」！老公一驗DNA　結果讓2人都傻了

博士媽產後抑鬱帶孩信邪教　男嬰「全身佈滿505個針眼」遭虐死

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

杭州高架禁特斯拉「官方終出面解釋」！警撂話「你得服從」被罵爆

陸推「認房不認貸」政策救市　北京上海週末假期成交量暴衝

女患者血洗牙科診所…一到秒拔刀「割喉放血」牙醫　殺人動機曝光

陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

根本天使！前同事「電腦暗藏文件」　打開竟是超強外賣評分表

2023服貿會北京登場　富邦華一展示服務台胞新舉措

目睹爸爸家暴！　9歲女兒「1張紙條」讓媽媽淚崩

台舉辦「反介入的東亞和平運動」演講　呼籲遏止美日發動東亞戰爭

人妻賭氣嗆「孩子不是你的」！老公一驗DNA　結果讓2人都傻了

博士媽產後抑鬱帶孩信邪教　男嬰「全身佈滿505個針眼」遭虐死

星宇航空頭等艙開箱！無重力漂浮爽吃軟殼蟹　桃機貴賓室有阜杭豆漿

杭州高架禁特斯拉「官方終出面解釋」！警撂話「你得服從」被罵爆

老藥新用！國衛院研究發現「降血脂藥物」有助治療腦損傷

7月吸22.4萬陸客！　南韓宣布中國團客「簽證免費」

快訊／新店男遭親哥菜刀猛砍！頭手有刀傷滿身血　送醫搶救

無照還酒駕！苗栗16歲少女騎車3貼撞路邊車　救護車途中又出事

「登山女神」曾格爾颱風夜道歉！泡湯官司纏身：我不敢再接觸異性

駁雞蛋「謀財害命」說　綠委：日本每月進口1.3萬顆以上

貓兄妹結伴去結紮竟意外懷孕！ 奴才媽「升格當阿嬤」

輕颱海葵遠離持續警戒　9／4高雄、花蓮13間百貨延後開店

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

大陸熱門新聞

人妻嗆「孩子不是你的」！尪一驗DNA…2人都傻了

前同事暗藏文件　打開竟是外賣評分表

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

2和尚背國際精品包　行情破26萬

核輻射檢測儀賣翻　陸女蒸蟹一測嚇歪

陸網紅肉身抵制日本AV！自拍影片送粉絲

陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

目睹爸家暴　9歲女「1張紙條」讓媽淚崩

女患者血洗牙科診所…一到秒拔刀割喉放血牙醫

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

防颱！陸12輛砂石車圍餐廳　老闆撒9萬元直呼划算

博士媽帶孩信邪教　男嬰「全身505個針眼」慘死

男撿手機下井突求救…2人幫忙竟變3死

更多熱門

相關新聞

英國房市降溫！　今年銷售量估創11年來新低

英國房市降溫！　今年銷售量估創11年來新低

疫情後全球房地產不景氣，不動產公司Zoopla統計結果發現，英國2023年售出的房屋數量估計將達到2012年以來的新低。與過去5年平均水準相比，由於抵押貸款利率與生活成本升高的壓力，房屋需求下降了34％。英國央行8月已是連續第14次加息，大多數抵押貸款利率指數加高到5.25％，達到15年來的最高水平。

翁留遺囑害女兒們互告　法院判全無效

翁留遺囑害女兒們互告　法院判全無效

核輻射檢測儀賣翻　陸女蒸蟹一測嚇歪

核輻射檢測儀賣翻　陸女蒸蟹一測嚇歪

貸款24萬月還多少？國小數學題考倒一票人

貸款24萬月還多少？國小數學題考倒一票人

關鍵字：

房市房產地產買房房地產北京上海貸款二手

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

兒子跟媽媽姓　婆家狂唸5個月

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面