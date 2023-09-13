重啟人生依舊燦爛！青年捨高薪點亮生命火花

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百萬年薪的科技業工作、下鄉從事農畜牧業，給你選得話，你會選擇哪種人生呢？有一群人選擇了重新啟動他們的生活，走上了一條全然不同的人生之路，他們勇敢地做出了大膽的選擇，捨棄了高薪的職業，並投身於農牧業，追尋著自己的夢想和激情，即新聞小編雅憶特別探訪多位重啟第二人生的「人生遊戲王」，了解他們背後的故事！

位於彰化縣北斗鎮的田野勤學，創辦人陳先生放棄了原本的百萬年薪科技業工作，轉而投入種黃豆的農業中，利用自然農法耕作黃豆在社群討論度頗高，田野勤學結合農業、飲食、教育，帶領大家認識國產的黃豆，並以黃豆產品為主，設計出做豆漿、豆花、豆腐的體驗活動。

提到180度轉變工作的契機，田野勤學創辦人陳先生的太太蔡慧璇表示「最早先生是在新竹的台元科技園區，從事半導體工作，工作內容比較單一，家庭出遊時經常被臨時call回、打斷家庭時光，不想再被工作影響生活、壓縮陪伴孩子的時間，決定一切歸零重新開始」，一路上遇到許多困難和挫折，也有貴人相助，蔡慧璇回想起創業初期在嘉義鹿草受到很多幫助之外，今年透過好食好事基金會參與食農創生計畫，有更多資源投入推廣的行列。

彰化畜牧業也有位女孩黃怡菁回到家鄉經營羊牧場重啟自己的人生。乙木羊牧場二代黃怡菁原本在都市工作，她說「有一次爸爸出車禍，我和哥哥意識到牧場需要有人接手，哥哥先回來啟動牧場經營，當時快30歲的我，也在思考能落地生根的地方，也一起回來了」。

大環境改變，在地小牧場經營越來越困難，黃怡菁說「當時返鄉經營牧場後，看到經營的困難點覺得擔憂，想利用自己的能力改變現況」，原本只有銷售天天配送的小瓶羊奶，隨著生活作息改變，希望羊奶能走進家庭的冰箱裡，決定翻轉銷售方式，推出大羊奶、麵包類、餅乾、優格等產品，不只如此，今年透過2023年食農創生計畫，把食農教育囊括到服務項目裡，讓更多人看到國產羊的發展跟潛力，黃怡菁說「這個機會帶給回流的青年，非常大的強心針，也讓我們知道被很多人支持」。

電機工程系畢業卻成為養蜂人的黃宥嘉，現在是黃金蜂園的負責人，一開始是黃宥嘉的爸爸在養蜂，他想幫忙推廣養蜂系列產品協助創立品牌，品牌效應帶來更多回購的客人，加上爸爸年紀大了體力無法負荷高勞動的養蜂工作，因此接手養蜂事業，黃宥嘉說「大概在10年前剛接手時，蜜蜂養殖技術不是很純熟，蜜蜂出現寄生蟲「蜂蟹蟎」害，加上技術上沒辦法克服，導致蜂產量沒辦法起色，收入減少，最辛苦的是一個月收入只有1萬多元還要養妻小，直到認識其他青農同業互相交流、學習，再加上改良廠的科長教授指導，才克服這個問題」。

同時也將自身的專業運用在養蜂技術上，傳統的養蜂方式都是拼人力，接手後將採蜜過程加入電動馬達，以自動化取代人力搖蜜的動作，節省1/3人力，此外，為了讓更多觀光客認識社頭，參加2023年食農創生計畫，與在地餐廳、觀光工廠合作設計出旅遊行程，推廣社頭的在地文化跟特色產業。

青年返鄉投入經營在地農業非常不容易，對於在外打拼、讀書的青年而言更是一大考驗，於是好食好事基金會從2022年起推出好食好事食農創生計畫，協助回鄉的創業者，推動農產業的永續發展，替回鄉打拼的遊子們盡一份心力。