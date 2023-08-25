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健康飲品新選項　用台灣在地農作打造活菌康普茶

▲▼健康飲品新選項　用台灣在地農作打造活菌康普茶

▲Zestea期待進入好食好事加速器後，能夠重新檢視商業模式，獲得全方面成長。（圖／好食好事基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

由茶葉發酵而成的康普茶，據傳為有助消化及提振精神的健康飲品，在歐美已暢銷多年，然而在亞洲卻尚未蔚為風潮；擁有上海餐飲界多年經驗的Sharon，於紐約攻讀創業課程期間發現康普茶，敏銳地捕捉到發酵食品趨勢，2020年與同樣擁有豐富上海工作資歷的Cindy回台推出Zestea康普茶品牌，使用在地台灣有機茶帶來新的健康飲料選擇。

Zestea創辦人Sharon在上海打拚多年，不停思考是否能運用自己專長與經驗重新出發，驗證這些年來的經歷與成長；看到康普茶只需簡單的四種原料就能在家中釀造、且能調配出多種風味，便與Cindy攜手開起創業之路。原先預計在2019年於上海推出產品，卻沒預想到2020年回台灣時遇上疫情，於是提前展開在台上市規畫。雖然在台人脈有限，但依靠過往經驗與適時調整策略，不僅找到台灣工廠生產，現也鋪貨至許多超市、餐飲通路販售。

▲▼健康飲品新選項　用台灣在地農作打造活菌康普茶

▲Zestea部份原料使用台灣在地有機農作物。

目前台灣飲品界為紅海市場， Zestea以永續社會企業為核心突破重圍，致力推廣正宗活菌的康普茶，同時也使用環保包材和支持台灣在地有機農作物，例如選用台灣南投名間的有機蜜香紅茶發酵，賦予其獨特的台灣風味。Zestea也注重消費者的回饋，參照顧客建議將活菌帶入食品中做成微氣泡感的冰淇淋，成為亞洲唯一一家能夠品嚐康普茶風味的冰淇淋品牌。Zestea也和許多台灣餐飲店家合作，推出獨特無酒精的康普茶調飲。

創業兩年的Zestea已不算新手，但他們仍自覺尚有提升的空間，在參加由頂新和德基金捐助成立的好食好事加速器所舉辦的課程時，獲得了極大的震撼和啟發；他們希望藉由好食好事加速器獲得全方面成長，讓更多人發現健康飲品的新選擇，讓台灣飲料市場有更多元的發展。

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