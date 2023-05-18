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2023年好食好事加速器　看哪些食農新創企業入選

食農新創加速器「好食好事」啟動2023年加速器計畫看哪些食農新創企業入選？（圖／記者洪菱鞠攝）

▲2023年好食好事基金會展開為期4個月的加速計畫。（圖／好食好事基金會提供，以下同）

生活中心／台北報導

專注支持台灣食農創新創業的「好食好事基金會」17日宣佈遴選出10家食農新創企業進入2023年好食好事加速器，展開為期4個月的加速計畫。加速期間，新創企業將接受課程、業師專家輔導、行銷曝光、通路業務合作洽談、投資人對接等機會資源；並於計畫尾聲，辦理公開DEMO DAY成果發表，總獎金逾新台幣150萬元，與擇優投資機會。盼透過新創企業的科技、新式商業模式，為台灣食品、餐飲與農漁牧產業注入創新動能。

今年第6屆入選的10家食農新創企業中，包含9家台灣團隊、1家新加坡團隊，類型分為「永續」、「健康」兩大範疇。首先「永續」新創企業關注面向包括：（1）近年因ESG而受到熱烈關注的循環經濟、減廢創新；亦或是（2）降低外在因素衝擊，協助上游農漁牧產品加值轉型，提升產業永續發展機會的產品業務。再則，「健康」新創企業專注於食品研發創新，幫助提升個人化健康、生活品質，甚至提升風格品味。

由頂新和德基金所捐助的好食好事基金會，其捐助人代表魏應充先生長期支持青年人才育成，已連續5年透過加速器計畫系統育成青年人才，提升食農新創競爭力與永續經營能力，進而帶動台灣食農產業變革創新。

基金會執行長陳茂嘉表示，「隨著疫情結束，如今新創企業海外拓展已開始活絡，我們期待帶領台灣優秀的食農新創企業面向海外；此外，亦非常歡迎海外新創團隊透過好食好事進入台灣市場，讓生態系更加豐富」。今年加速器入選的新創企業中有來自新加坡的新創Gentle Foods。Gentle Foods是一間為高齡、吞嚥困難者設計食品的新創企業，不僅看見台灣高齡化市場需求，選定為海外發展第一站外，並希望借重台灣的食品研發製造實力，成為未來公司的生產基地。

食農新創加速器「好食好事」啟動2023年加速器計畫看哪些食農新創企業入選？（圖／記者洪菱鞠攝）

▲2023年好食好事第6屆加速器食農新創企業入選名單。

入選的10家食農新創企業分別為： ECOCO宜可可循環經濟、Tasteme、LooPick 循拾、神能健康服務、原味千尋、探索水產、辣太后創意辣醬、Gentle Foods、Zestea Kombucha、蘭亭生物科技。

完整內容詳見好食好事官網：https://reurl.cc/Nq3W6m

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