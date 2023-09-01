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惜食正夯！　用APP輕鬆達成環保又經濟

惜食正夯！ 用APP輕鬆達成環保又經濟（圖／業者提供）

▲Tasteme希望透過好食好事的業師輔導，在資源及募資上面獲得幫助。（圖／好食好事基金會提供）

生活中心／綜合報導

於APP購買商品再走進商店取貨，如此簡單的行動就是實踐環保，你相信嗎? Tasteme惜食嘗鮮APP，供數百間商家在APP上架有效期限剩數月、或甚至幾小時的特價產品供民眾採購，有效減免食物浪費，營運兩年已成功減少86噸食材的浪費，相當2名男性一輩子所吃的食物量；Tasteme今年加入好食好事加速器計畫，目標將APP營運範圍擴展至更多城市，號召民眾一同避免食物浪費。

Tasteme的創辦人Barson笑稱自己是不愛浪費的客家人，當發現常經過的店家每天打烊時丟棄大量食材，便思考是否能有效處理這些產品。他親自訪問數百家店鋪了解食物浪費問題，蒐集店家意見後開發出媒合APP，民眾可透過APP找尋有興趣的店家，選擇想購買的優惠即期商品再選擇取件方式完成採買，不僅省錢更能減少食物浪費；理念備受認可加上APP操作方便，短短兩年即有1,000多家合作店鋪，用戶數突破千人。

不過即期品有供貨上的限制，業者無法定時定量提供效期產品，管理上不如直接丟棄產品方便，且消費者也不一定拿到當初所期待的產品；但因為發現這些困境，Teastme不斷優化使用流程，讓使用上越來越便利，店家及會員數也日益增加。目前的合作夥伴除了一開始的麵包甜點店，現已擴展至飲料、餐食、零售和生活用品，全面推廣不浪費主義。

Barson有個印象深刻的訪店經歷，當時剛好遇見一位外送員媽媽購買惜食麵包，一聊才知道，她常透過Tasteme APP以極低價格買到不同食物，幫助家庭節省成本。Barson不是沒想過會幫助到有需要的人，但當真實聽到有經濟壓力之人的回饋時，讓他感動及自豪，明白環保不僅有助於環境，對於經濟困難的人也有極大幫助。

惜食正夯！ 用APP輕鬆達成環保又經濟（圖／業者提供）

▲消費者只要使用APP購買產品，就能夠輕鬆做到環保的行為。（圖／好食好事基金會提供）

Tasteme參與由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會加速器，希望調整行銷策略和募資方式擴展業務版圖，加速活化台灣市場。對於未來，他們有著進軍東南亞市場的雄心，以合作店家數15萬、用戶數突破千萬為目標，讓不分國籍有心惜食的人一起加入環保行列。

觀看Tastemea完整故事：https://www.hao-shi.org/tw/news/detail/TasteMe
 

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