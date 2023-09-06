困境如何逆轉勝！成功人生不只一種模板

消費中心／綜合報導

每個人都有遇到困難的時候，有些人選擇積極面對，開拓一條新的道路，研發新的產品同時又可以幫助家鄉。好食好事基金會2022年起推動好食好事食農創生計畫，協助回鄉的創業者推廣在地農產永續發展，即新聞小編雅憶介紹多位「逆轉職人」，如何從遇到困難的時候從零開始，開闢一條屬於自己的成功之路！

彰化周邊海鮮養殖盛行，其中專門養殖蛤蜊和黑蜆的通利水產行，由年紀輕輕的楊渝涵擔任負責人，楊渝涵提到養殖黑蜆的契機，是因為近年環境變化，原本只有養殖蛤蜊的風險變大，尤其是清明之後下暴雨就會容易暴斃，造成損失慘重，為了改善困境，十年前因緣際會之下將黑蜆種苗引進養殖，楊渝涵說「黑蜆是從日本引進來台，經過十年的馴化跟養殖，開發成黑蜆精、餅乾等周邊產品」，提高產品多元價值。

養殖黑蜆的過程很辛苦，採收時要進入水池，將網袋中的黑蜆倒入籃中，過程又累又辛苦，為了讓辛苦的成果更好，今年透過好食好事基金會入選2023年食農創生計畫帶來新契機，楊渝涵說「可以參加許多業師相關的課程，教我們怎麼設計產品、行銷產品，再協助我們在嘖嘖募資平台上架產品」，讓更多人了解通利水產行生產的產品！

彰化除了海鮮之外，還有需要特別培育的農產品，晨照農場以溫室種植洋香瓜成果斐然，負責人陳照委原本在化學實驗室工作的上班族，談起27歲時返鄉務農的契機，陳照委表示「是因為發現農村人口一直老化，想趁早回到家鄉，創造一個年輕人可以打拼的環境，就以我的化學相關背景來栽培洋香瓜，以直立式栽培，並在溫室加入遠端環境控制等高科技提高品質」，晨照農場採「一株一果」種植，若側芽沒有拔掉，很快便會結成果實，吸收大顆果實的養分，進而影響洋香瓜的品質，因此每天要巡視洋香瓜田將側芽剪掉，這次晨照農場參加2023年食農創生計畫，就是為了推廣彰化福興的優質果園，讓更多都市的朋友、年輕人來到彰化福興玩，使得更多年輕人願意留在家鄉打拼。

位於彰化的雷打石食品工坊，使用彰化益生菌鴨蛋為食材，開發出特別的金沙辣椒醬，有很多的鴨油融合在辣椒醬裡面，所以吃起來有很多層次感，嚐得到鹹蛋黃的感覺以及辣油的香氣，即新聞小編雅憶現場體驗辣椒醬的製作過程，發現最麻煩的就是拍蒜跟剝蒜，老闆提到品牌開發歷程「這家店取名叫做雷打石是取自老闆娘家鄉的名字，湖北有個特產叫做熱乾麵，在雷打石鎮這個地方會在熱乾麵上放一顆鹹蛋，老闆娘靈光一閃就把這兩個元素混在一起」，但是產品開發初期即遇到困難，因為大陸地區跟台灣地區吃的辣度截然不同，因此兩人花了很多時間在找尋原物料，終於開發出金沙辣椒醬以及不辣的尖叫皮蛋醬，吸引不少老饕的嚐鮮。

看到這麼多農村創業者辛苦努力有成果令人非常感動，除了自身的努力之外，更參加好食好事食農創生計畫得到好機會。好食好事基金會發現許多農業縣市因為行銷資源和人力不足難以成長，從2022年起推出好食好事食農創生計畫，不但協助回鄉的創業者，同時推廣在地的農產業永續發展，讓更多人關心在地農特產！

