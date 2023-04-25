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青農夢想園地在彰化　第二屆好食好事「食農創生計畫」開訓

青農夢想園地在彰化 第二屆好食好事「食農創生計畫」開訓（圖／頂新和德基金提供）

▲好食好事基金會第二屆食農創生計畫開訓，助6家彰化在地優秀青年在家鄉立基深耕。（圖／頂新和德基金提供）

生活中心／台北報導

農業門外漢的夫妻辭職種本土黃豆，只為讓家人吃得健康，還開啟系列食農課程推廣台產黃豆；兄妹接力離職、海歸返鄉，延續父母珍視動物理念，引進Al經營這座養大兄妹倆的牧場。許多青年在食農領域有理想、有抱負，為協助這些在地青農帶動地方發展，長期培育食農領域人才的好食好事基金會4/25在彰化縣永靖鄉頂新大樓舉辦「第二屆食農創生計畫開訓典禮」，未來4個月將透過業師到現地輔導、群眾募資等方式，助6家彰化在地優秀青年在家鄉立基深耕。

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會專注青年人才育成，五年來協助多家食農新創團隊加速發展，期間發現許多農業縣市受限行銷資源有限、人力不足等因素難以成長。秉持出身農村的捐助人代表魏應充的初衷，自2022年起啟動「好食好事食農創生計畫」，首屆便助6間在地團隊群眾募資總金額達219萬，協助回鄉創業者站穩腳跟、助力二代接班穩健轉型。

開訓典禮現場，彰化縣政府秘書賴沛然感謝好食好事基金會關注彰化青農議題，協助展現食農產品特色，並引用彰化縣縣長王惠美所說「彰化很有料只是太低調」，期許好食好事基金會能多多協助推廣彰化特色。

好食好事基金會捐助人代表魏應充感謝彰化縣政府鼎力相助，並提醒團隊做好創業管理以及了解銷售通路趨勢，才能成長更快速。也提到好食好事有很豐富的實戰經驗，很願意和青農相攜成長，讓青農不要繞路，更順利成功。

入選第二屆「食農創生計畫」的六個團隊包含：晨照溫室（哈密瓜）、雷打石時農行銷公司（鹹鴨蛋醬）、黃金蜂園（蜂巢蜜）、田野勤學（黃豆）、通利水產行（黑蜆）、乙木羊（羊奶）等。

「好食好事食農創生計畫」除提供現地輔導、課程和地方社群聚會外，輔導期間也會延續第一屆經驗，協助6家食農團隊進行群眾募資，每隊最高能獲得10萬獎金，助在地青農開拓新通路、帶來新的營運模式與實質營收，提升在地農產曝光度與知名度。（了解更多「好食好事食農創生計畫」https://www.hao-shi.org/tw/placemaking
 

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