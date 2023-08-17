2023靈鷲山水陸空大法會　張善政邱奕勝祈福：不要戰爭

▲2023靈鷲山水陸空大法會。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「靈鷲山第30屆水陸空大法會」16日晚間(農曆七月一日)啟建，桃園市長張善政和市議會議長邱奕勝率府會團隊出席活動，不約而同感謝參與法會的所有信眾們，共同為桃園、為國家祈福，更祈求世界沒有戰火，皆能和平、友善相處，打造一個安和樂利的世界，相信大家的善念聚集在一起，就能達成這個目標及願望。

▲議長邱奕勝擔任水陸空大法會「宗教聯合祈福會」主委。（圖／市議會提供）



擔任靈鷲山第30屆水陸空大法會「宗教聯合祈福會」主任委員的議長邱奕勝說，水陸空大法會，即日起至8月23日止，為期8天7夜在桃園巨蛋體育館啟建。因疫情法會睽違2年，多年來，水陸空大法會均在桃園辦理，累積逾百萬人次參加。今年主題為「慈悲行願」，希望透過「愛心贊普」匯集更多善心，讓每個人都能在愛與慈悲中找到身心安定的力量。

靈鷲山開山住持心道法師開示，宗教的使命是發揮大愛，以善意為核心，推動人心和諧互動，共振出正面積極的行動，以慈悲喜捨的善心，守護我們生存的環境，造福所有生命，創造和平安定的生活。靈鷲山持續辦理法會，即為連結大家的慈悲願力，凝聚共同的善願，轉動出改變的清淨能量，消災解厄，為一切生命的和平、和解而努力。

包括立法委員呂玉玲、萬美玲、桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘、市議員朱珍瑤、吳進昌、李柏坊、周玉琴、涂權吉、徐玉樹、徐其萬、張碩芳、張桂綿、梁為超、陳韋曄、陳美梅、黃婉如、舒翠玲、錢龍、段樹文、張肇良、市府民政局長劉思遠、社會局長陳寶民、體育局長許彥輝、新聞處長羅楚東、桃園區長許敏松、龜山區長張嘉平、桃園果菜公司董事長呂淑真、桃園市信用合作社理事主席蘇家明、靈鷲山佛教基金會開山住持心道法師、各公益團體及各宮廟代表等均一同出席活動。