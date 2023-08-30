桃園青埔「217環線」試營運　議長邱奕勝爭取9／1上路

▲議長邱奕勝(右一)爭取桃園青埔「環線」公車規劃，邀集相關單位座談討論。（圖／ETtoday資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔「217環線」公車，經議長邱奕勝率先爭取，將於9月1日起由亞通客運試營運3個月。市府交通局30日表示，試營運期間，暫提供平日服務（假日及例假日不營運），路線規劃以捷運領航站(A17站)為起迄點，採循環線服務，每日15班次(左環線8班次、右環線7班次)，單趟里程約14公里，行駛時間約40分鐘。

青埔「217環線」提供青埔住宅區民眾至機場捷運站(A17、A19)轉乘、通勤通學(青埔國中、大園高中)及購物(桃園A19環球購物中心、華泰名品城)等接駁需求，試辦期間由桃園市府提供虧損補貼經費維持營運，試辦期滿後檢討成效需求，視成效再行研議路線續營，歡迎踴躍搭乘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園青埔「217環線」9/1起試營運。（圖／交通局提供）

桃園青埔因有高鐵、機捷等重要建設進駐，近年來吸引許多年輕人口移入，議長邱奕勝近年來，持續爭取於青埔區內新增「循環線」公車，邀集交通局等相關人士討論規劃路線，獲得重視，希望「循環線」公車行駛後，滿足區內大人小孩、店家交通及往來需求，加速區內發展。

因今年7月1日起推出基北北桃1200月票，建構以大眾運輸為主的運輸服務，提供青埔地區民眾通學及轉乘需求，由亞通客運試營運「217青埔環線」，並於今年9月1日起試辦3個月。

交通局提醒，實際發車資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站查詢，收費方式同市區公車採里程計費，並適用基北北桃1200月票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠。建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，以節省候車時間。