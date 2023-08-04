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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

棄侯挺郭？媒體問「挺侯友宜嗎」　邱奕勝回「謝謝」快閃

▲國民黨桃園市長參選人張善政「靚桃園」青見發言團首次行程拜會桃園市議會議長邱奕勝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議會議長邱奕勝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘佈局獨立參選動作大，不排除結合挺郭議長操作「棄侯」，企圖取代母雞地位，更傳出「挺侯」議長只剩下2.5人，而那0.5人則是桃園市議長邱奕勝。邱奕勝今（4）日被問到此議題，他表示，每個人都為台灣盡一份力量，台灣就會更好；媒體追問，「所以議長有動搖了嗎？」邱則快步離去回「謝謝」。

郭台銘傳出回國後，將透過祈福之旅，全台輔選立委參選人，不排除結合挺郭議長操作「棄侯」，現在也傳出，挺侯議長只剩下2.5人。

侯友宜今（4）日出席桃園市第六選區邱若華候選人婦女後援會成立大會。邱奕勝稍早接受媒體訪時，媒體問到，是否有聽說很多議長要棄侯挺郭？邱奕勝說，他最近都在忙桃園各選區立委候選人的地方拜訪，沒有聽說。

媒體接著問，是否會與要棄侯的議長溝通？邱奕勝說，「團結才有力量，但不知道他們的想法，每個議長都希望往台灣安定的方向努力」。

媒體問，所以挺侯嗎？邱奕勝說，今天就是在幫侯友宜及邱若華辦後援會的。至於如何看待郭打算獨立參選？邱說，「團結才會有力量，每個候選人都是老朋友，郭董也還沒登記啊！」。媒體追問，傳出議長就是那0.5位挺侯的議長，是否有點動搖？邱奕勝則回「謝謝、謝謝！」隨即迅速離開。


 

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