國際獅子會300B3區豪購千萬新會館　邱奕勝：很有力量的組織

▲議長邱奕勝（右三）肯定國際獅子會300 B 3區創區總監葉順英(右二）行動力強。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

甫成立的國際獅子會300B 3區、31日舉行新會館啟用典禮。桃園市議長邱奕勝出席典禮表示，國際獅子會300G2區因分會數及會員人數眾多，於7月1日分成300B 3區及300B 5區，展現桃園的成長；而令人肯定的是300B 3區甫創區即完成新會館購置，代表獅子會是很有力量的組織，印証團結力量大。

300B 3區獅友成員3000多人，新會館購置經費由創區總監葉順英和B複合區魏淑蓮創區議長，各捐1000萬建館基金，另第一副總監周矢綾捐贈500萬元、第二副總監徐聰明捐贈300萬元，而其他領導獅友亦共襄盛舉，陸續捐贈數十萬到數百萬元之建館基金，讓新區有更穩健之財務來發展區務。

總監葉順英表示，位於桃園區三民路三段317號3樓之3的300B 3區新會館，臨近火車站及公車站及捷運站交通便利，另處中華路統領商圈與南門市場生活機能佳，附近有數個大型收費停車場供獅友開會時使用，會館旁綠地盎然的南門公園，可供獅友休憩及辨理活動，坐落位置極具未來性。

新會館使用面積300餘坪，依區務需要規劃數個辦公室及大型會議室與交誼室，葉順英總監並鼓勵分會獅友得商借會議室供開會或研習之用，以促進獅誼，在有限經費下以大膽的思維與全方位服務的標準為獅友量身打造，為獅友帶來驚喜體驗，採用讓人驚艷的商業空間現代設計理念變革與舞動空間節奏的創新設計，讓每個細節都兼具美感與實用性，來提升幸福感的環保空間，讓新會館具多功能性可舉辦各項會議及研習活動。

包括：副市長蘇俊賓、議長邱奕勝、市議員黃家齊、前國際總會長山田實紘博士，率領現任國際理事陳峰基及多位前國際理事代表國際總會到場見證新會館啟用。