北橫健行公益圓夢　邱奕勝：優秀青年＋肢障朋友「走向陽光」

▲救國團葛永光主任率領團委會幹部，拜會議長邱奕勝，尋求支持北橫健行公益圓夢活動。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

救國團葛永光主任率領團委會幹部一行10餘人，14日前往桃園市議會拜會，尋求議長邱奕勝對於7月21日救國團舉辦的「北橫健行公益圓夢計劃」活動的支持。該活動由今年當選的12位桃園優秀青年，推薦12位身障人士參與，展開為期3天2夜的公益之旅。

葛永光主任表示，救國團向來致力於推動社會公益事業和青少年的成長發展。「北橫健行公益圓夢計劃」去年是北區五縣市聯合辦理，而今年桃園則是首發團，由今年當選的優秀青年作為活動籌備委員，邀請下肢障礙人士一起走進北橫，希望不因身體缺陷而受限制，征服夢想。此次活動的主題為「走向陽光」，即象徵著身障人士在面對困難時所展現的勇氣和堅韌，希望透過這次活動的舉辦，能夠激勵更多人關注和支持身障者的權益。

邱奕勝議長同時也是桃園區救國團主委，認為此活動相當具有意義，並表示將提供活動必要的協助。希望活動能一屆一屆的傳承下去，讓愛的力量在社會上不斷循環，讓參與者們在這次公益之旅中感受到桃園的溫暖與關愛。「北橫健行公益圓夢計劃」於7月21日至7月23日（共3天）舉行，完全免費。