超商限量！最新「拉拉熊療癒周邊」來了　帽子零錢包、鑰匙櫃超Q

▲7-11將在9/20下午3點起推出「拉拉熊20周年超萌生活集點送」活動。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

拉拉熊粉絲快看過來！就有超商推出全新「拉拉熊20周年超萌生活集點送」盛典，共有逾30款懶萌周邊商品，這次使用全台首見超療癒、粉嫩歡樂主題歡慶拉拉熊20周年全新設計，像是有超Q帽子零錢包、時鐘鑰匙櫃等，粉絲一定要手刀收藏。

7-11將在9/20下午3點起推出全新「拉拉熊20周年超萌生活集點送」活動，這次結合居家、外出生活等開發逾30款限量新品，像是居家料理必備的「陶瓷烤盤」，分為單柄盤與雙耳盤；「陶瓷疊疊馬克杯」可堆疊收納，不佔空間；「感應式垃圾桶」360度輕敲觸碰即可開啟，方便不沾手；「雙面四季被」附提袋方便收納；「時鐘置物櫃」是時鐘也是鑰匙收納櫃。

▲「收納置物盒」有米色、粉色可選；「絨毛娃娃」為快閃購限定，拉拉熊、小白熊與小黃雞款超可愛。



▲「陶瓷烤盤」（圖右）分為單柄盤與雙耳盤；「陶瓷疊疊馬克杯」共有4款顏色，可堆疊收納。



不僅如此，7-11同場加映與「美國OUTDOOR」、在地精緻金飾品牌「甜蜜約定2sweet」雙品牌合作，引進超商限定拉拉熊大頭款設計包款系列、拉拉熊限定造型金銀飾品。

為了讓粉絲能快速收藏拉拉熊周邊，7-11也在9/20下午3點起祭出快閃購，消費不限金額即可加價換購拉拉熊周邊。

▲本次集點還有OUTDOOR後背包、側背包與零錢包。



「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名，首推2款以經典角色海綿寶寶、派大星作為創意發想的專屬飲品，其中，「深海鳳梨屋」選用多汁鳳梨結合奶綠，再加入綠茶凍增添口感，清爽又消暑，另一款「粉紅超派」則是以莓果醬作為基底，加入QQ椰果粒、醇濃鮮奶，打造酸甜又能咀嚼的罪惡口感，同步還推出4款飲料杯身及封膜，有躺在海中一臉CHILL的海綿寶寶、戴著眼鏡耍酷的耍寶雙人組等，通通可愛到不行。

▲超療癒海綿寶寶手搖杯來了。（圖／日出茶太提供，下同）

▲加碼還推一系列周邊小物。

除外還有一系列周邊小物等搶，必收「海綿星星吸管杯」，杯身上可以看到海綿寶寶開心堆沙堡及派大星戴墨鏡看報紙的療癒身影，而「蟹堡王員工杯袋」則集合蟹老闆與蟹堡王3位員工，並以目瞪口呆的模樣出現，逗趣十足，還有「比奇堡隨手貼」、「方方黃黃環保袋」、「四處探險紫色托特包及Whatever徽章組」等，即日起就能於門市加價換，各店數量有限、售完為止。