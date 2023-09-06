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超商限定賣！「寶可夢快組版模型」全新4款必收　通通只要199元

▲▼7-11限定門市開賣「寶可夢快組版模型」。（圖／7-11提供）

▲7-11限定門市在今（6）日開賣「寶可夢收藏集快組版」，共有4款模型，粉絲一定要全收。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

寶可夢粉絲趕快看！就有超商開賣「寶可夢收藏集快組版模型」，這次共有4款模型，主打免工具即可輕鬆組裝，且每款都只要199元；另外，超商還有超Q「蠟筆小新一番賞」，竟有小白夜燈、阿呆鼻涕毛巾、小新與小白大抱枕等獎品，趕快衝超商試手氣。

▲▼7-11限定門市開賣「寶可夢快組版模型」。（圖／7-11提供）

▲▼皮卡丘（上圖）、皮卡丘戰鬥姿勢（下圖）。

▲▼7-11限定門市開賣「寶可夢快組版模型」。（圖／7-11提供）

7-11限定門市在今（6）日起開賣「Pokémon PLAMO 收藏集 快組版」，第1彈共有4款亮相，分別為皮卡丘、夢幻、皮卡丘（戰鬥姿勢）以及伊布，每款售價199元，無需工具即可輕鬆組裝模型，粉絲一定要整套收藏。

▲▼7-11限定門市開賣「寶可夢快組版模型」。（圖／7-11提供）

▲▼夢幻（上圖）、伊布（下圖）。

▲▼7-11限定門市開賣「寶可夢快組版模型」。（圖／7-11提供）

另外，7-11限定門市還有「蠟筆小新一番賞」，蠟筆小新、小白、小葵、阿呆等經典角色，變身超萌玩偶或是各式生活用品，每一抽只要260元，獎品有「A賞 小新／小葵／肥嘟嘟佐衛門絨毛玩偶」、「B賞 小白屁屁托特包」、「C賞 小白夜燈」、「D賞 玻璃杯盤」、「E賞 毛巾」、「F賞 軟膠吊飾／軟膠收納繩」、「最後賞 小新與小白大抱枕」。

▲▼7-11推出「蠟筆小新一番賞」。（圖／記者周姈姈攝）

▲小白夜燈放在床邊超療癒。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

▲▼7-11推出「蠟筆小新一番賞」。（圖／記者周姈姈攝）

▲毛巾款式也很多。

▲▼7-11推出「蠟筆小新一番賞」。（圖／記者周姈姈攝）

▲小新與小白大抱枕軟綿綿。

「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名，首推2款以經典角色海綿寶寶、派大星作為創意發想的專屬飲品，其中，「深海鳳梨屋」選用多汁鳳梨結合奶綠，再加入綠茶凍增添口感，清爽又消暑，另一款「粉紅超派」則是以莓果醬作為基底，加入QQ椰果粒、醇濃鮮奶，打造酸甜又能咀嚼的罪惡口感，同步還推出4款飲料杯身及封膜，有躺在海中一臉CHILL的海綿寶寶、戴著眼鏡耍酷的耍寶雙人組等，通通可愛到不行。

▲▼「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名。（圖／日出茶太提供）

▲超療癒海綿寶寶手搖杯來了。（圖／日出茶太提供，下同）

▲▼「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名。（圖／日出茶太提供）

▲加碼還推一系列周邊小物。

除外還有一系列周邊小物等搶，必收「海綿星星吸管杯」，杯身上可以看到海綿寶寶開心堆沙堡及派大星戴墨鏡看報紙的療癒身影，而「蟹堡王員工杯袋」則集合蟹老闆與蟹堡王3位員工，並以目瞪口呆的模樣出現，逗趣十足，還有「比奇堡隨手貼」、「方方黃黃環保袋」、「四處探險紫色托特包及Whatever徽章組」等，即日起就能於門市加價換，各店數量有限、售完為止。

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