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懷念這一味！超商開賣「4款古早味麵包」　海螺捲咬下爆超濃奶油

▲▼萊爾富開賣4款古早味麵包。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣4款古早味麵包。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

近年掀起復古風潮，就有超商重現「4款古早味麵包」，直接搬進門市裡開賣，像是外層裹滿巧克力醬還撒上巧克力米的麵包，以及超經典的海螺造型麵包，咬下會爆出滿滿的奶油，每款都只要銅板價30元爽爽吃。

萊爾富開賣台式麵包車常見的「4款經典麵包」，首推「巧克力彩米風味麵包」，麵包外層裹上滿滿的巧克力醬，再撒上大小朋友都愛的巧克力米，每一口都充滿甜蜜療癒感；「奶油風味海螺」咬下就會爆出香濃奶油醬。

「花生奶油風味麵包」麵包中間夾滿可口的奶油，上方再以現焙磨細的花生粉點綴，口感鬆軟香氣十足；另一款「草莓椰子麵包」則是中間夾著草莓果醬，外層裹上椰子粉，吃一口直接浮現童年回憶。

▲▼beard papa’s9月限定「芋泥奶霜泡芙」、「芋泥奶霜派」。（圖／beard papa’s提供）

▲9月限定吃「芋泥奶霜泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

beard papa’s在9月推出「芋泥奶霜泡芙」，選用大甲檳榔心芋頭結合發酵奶油、鮮奶油製成芋泥奶霜餡，口感鬆軟綿密，搭配酥脆泡芙，每一口都能吃到芋香、奶香滋味，且除了有經典日式派皮外，還提供黑日式、菠蘿、mini等選擇；加碼還推「芋泥奶霜派」，先是把芋泥包進派皮後進行烘烤，再填入芋泥奶霜，雙倍芋頭口感簡直超欠吃，即日起至9月30日限時開賣。

▲▼beard papa’s9月限定「芋泥奶霜泡芙」、「芋泥奶霜派」。（圖／beard papa’s提供）

▲芋泥奶霜泡芙有4種派皮選擇。

▲▼beard papa’s9月限定「芋泥奶霜泡芙」、「芋泥奶霜派」。（圖／beard papa’s提供）

▲同步搶吃最新芋泥奶霜派。

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