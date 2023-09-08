大份量、百元有找！超商「3款懷舊便當」來了　一份爽嗑雙主菜

▲萊爾富開賣3款懷舊便當，每款皆百元有找、大份量。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

許多人把超商食物當三餐吃，而為了讓食物選擇更多樣化，就有超商開賣最新「3款懷舊便當」，通通主打大份量、百元有找，甚至單份就能吃到雙主菜搭配滿滿配菜，還有「經典雞腿飯」，超大酥炸雞腿與高麗菜、滷豆干等配菜鋪滿飯上，吃起來超滿足。

萊爾富開賣最新3款懷舊便當，主打每款百元有找、大份量，首推高CP值的「豪華雙拼飯」，一份吃得到香滷棒腿與香腸雙主菜，搭配豆乾丁、油菜、榨菜三絲條傳統配菜，豐盛又具飽足感；另一款「秘製排骨飯」，選用厚切炸排骨，搭配油菜、豆包、酸菜、辣筍絲，鹹香滋味超過癮。

「經典雞腿飯」將酥炸大雞腿鋪滿飯上，搭配雪裡紅、滷豆干、高麗菜、辣菜脯條，絕對是不可錯過的經典滋味；為慶祝新品上市，萊爾富在9/19前推出懷舊便當新品優惠，只要購買以上任1款便當，搭配指定飲品即可省10元，會員再享Hi點5倍送。

▲9月限定吃「芋泥奶霜泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

beard papa’s9月推出「芋泥奶霜泡芙」，選用大甲檳榔心芋頭結合發酵奶油、鮮奶油製成芋泥奶霜餡，口感鬆軟綿密，搭配酥脆泡芙，每一口都能吃到芋香、奶香滋味，且除了有經典日式派皮外，還提供黑日式、菠蘿、mini等選擇；加碼還推「芋泥奶霜派」，先是把芋泥包進派皮後進行烘烤，再填入芋泥奶霜，雙倍芋頭口感簡直超欠吃，即日起至9月30日限時開賣。

▲芋泥奶霜泡芙有4種派皮選擇。

▲同步搶吃最新芋泥奶霜派。