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超商限量販售！超人氣「牛奶棒麵包」變身巨大版　只要30元爽吃

▲▼7-11開賣限量巨大版牛奶棒。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11超人氣「牛奶我最棒3支麵包」變身「放大版牛奶我最棒」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

放大版吃起來才過癮！就有超商即日起開賣一系列「放大版鮮食新品」，超人氣「牛奶棒麵包」直接放到最大，超長一條只要銅板價30元；同步還有獨家最新「麵包超人」迷你法式吐司、軟法與牛奶棒，麵包超人、吐司超人與細菌人等人氣角色躍上包裝，可愛又好吃。

因應開學季，7-11自今（6）日起推出為期2周的指定鮮食大份量新品，限量售完為止，其中，7-11人氣烘焙商品「牛奶我最棒3支麵包」，現在團結在一起變成「放大版牛奶我最棒」，只要銅板價30元，微微奶香的鬆軟麵包口感，怎樣吃都不會膩。

▲▼7-11開賣限量巨大版牛奶棒。（圖／記者周姈姈攝）

▲「巨大版牛奶我最棒」只要30元開吃。

另外，7-11還獨家開賣3款「麵包超人麵包」，首先是「迷你法式吐司」1包3片，柔軟吐司融合蛋液，整體充滿濃郁蛋香；「迷你甜心軟法」使用紐西蘭進口奶油製作美味內餡，再拌入砂糖粒增加風味與口感，並以低溫長時間發酵軟法，麵包口感Q彈有勁；「迷你牛奶棒」1包7入，牛奶棒小巧可愛好入口，口感鬆軟扎實，越嚼越香。

▲▼7-11獨家開賣麵包超人3款新品。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣麵包超人3款新品。（圖／7-11提供）

麥當勞即日起至9/19止也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「BOGO」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，送完為止，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送5大品項限時買1送1。（示意圖）

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