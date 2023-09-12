劉冠軍盜國安秘帳！執行署賣他「台積電等962張股票」　追回1.29億

▲國安局前上校劉冠軍管理外交機密帳戶「奉天」、「當陽」帳戶，竟利用職務之便從中A走近2億公款遭通緝。（資料圖／法務部調查局）

記者黃宥寧／台北報導

效率超驚人！國安局前上校劉冠軍1999年間管理外交機密帳戶「奉天」、「當陽」帳戶，從中A走近2億公款，2000年犯行曝光潛逃至今。對此，士檢今年2月初將劉名下的台積電等4檔股票囑託執行署士林分署執行，不僅火速賣出獲利1億2904萬餘元，且現金股利高達千萬，合計1億5338萬餘元，追回金額達99.5%。

劉冠軍1999年間利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，並於案發後立即潛逃出境，經前國防部高等軍事法院檢察署及士林地檢接續發布通緝在案，但劉冠軍至今仍未到案，導致無從追訴其犯行。

不過，士林地檢署仍鍥而不捨運用刑法沒收新制相關規定，向士林地院聲請單獨宣告沒收劉冠軍與其妻子名下財產並追徵價額。經士林地院裁定准許沒收劉冠軍未扣案的犯罪所得1億5404萬5,007元，若無法沒收或不宜執行沒收的，則追徵其價額。

案經確定後，士檢即依裁定，除自行查扣劉冠軍的帳戶存款外，另將先前所查扣其名下的4檔股票，包括台積電20萬8309股、聯電19萬837股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股，合計高達96萬2673股，經士林分署委賣變價取得款項1億2904萬6531元。

不僅如此，行政執行官更以鍥而不捨的精神，再將股票20多年所生股息、股利一併追加查扣，共查獲包括云辰股票因減資而須退還股金11萬954元及台積電等3檔股票尚待配發未領取股息合計1165萬3394元，成功有效協助檢方追徵價額合計1億4081萬879元，再加上檢方已查扣存款1257萬98元，合計1億5338萬977元，追回流冠軍未扣案的犯罪所得已達99.5%。

對此，士林分署強調未來仍將持續全力協助士林地檢追繳犯罪所得，務使本案不法所得全數追回，俾伸張司法正義，彰顯國家公權力。