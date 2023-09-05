士林地檢署多元徵檢察官助理　環境讚、顏值高！薪水工作內容曝

▲士林地檢署徵檢察官助理5名，檢察長顏迺偉特別指示以「多元」為遴選原則。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署因應「打詐1.5版」為紓解檢察官壓力，將公開招聘5名檢察官助理。檢察長顏迺偉特別指示，以「多元運用、擴大徵才」為遴選原則，除一律進行「基本電腦打字測試」、「口試」，也另採取類選考方式，讓報名佼佼者自行選擇，盼齊心發揮正義將詐團繩之以法。

士林地檢署從過去以來，因鄰近陽明山、知名百貨、棒球場等，辦公環境清幽，轄區治安平穩，是不少司法官學院名列前茅高材生的第一志願，署內臥虎藏龍，更有外型亮眼上過表特版的美女檢察官。

士檢指出，此次甄試，除一律進行「基本電腦打字測試」及「口試」 甄選外，考量不同專業各有專精，為廣納各領域專業人才的投入，另採取類似選考方式，讓報名者自行選擇參加（法律專業科目）筆試」或提供專業技能相關書面資料進行「書面審查」，2種甄選方式擇一參加，其中「筆試」為甄選具法律專業檢察官助理，「書面審查」則是為強化協助檢察官偵辦集團或跨境詐欺及其他新型態犯罪的專業能力，更有效打擊利用網路資訊、虛擬貨幣或高科技等現代犯罪。

▲士林地檢署徵才。（圖／記者黃宥寧翻攝）

若具有電腦、金融、科技、資訊等不同專長者，由報名者提供相關專業證照、執照、論文、研究報告等書面資料，供審查甄選，期能網羅法律專業以外的跨領域人才，提升強力打擊詐欺等犯罪效能，據以維護民眾權益。

至於，檢察官助理工作內容，包括協助檢察官辦理案件、 卷證整理、法律問題研究、資料蒐集及分析、書類草擬及其他交辦事項等等，薪資為新台幣46692元，相關報名簡章及報名表件，請到士林地檢署網站、FB掃描，報名截止日本月18日，甄試於9月23日，當日將進行電腦打字測驗、（選考）筆試及口試，綜合甄試（包括書審）結果後擇優進用。