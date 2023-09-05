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社會 社會焦點 保障人權

內湖咖啡店老闆欠勞健保26萬　士林分署供「暖心方法」加速還清

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲行政執行署士林分署藉拍賣會人潮，請積欠勞、健保費的咖啡店「曉鹿集」陸姓老闆前來擺攤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區經營10年的咖啡小店「曉鹿集」，陸姓老闆3年前因疫情衝擊，嚴重影響營收，導致欠下26萬餘元的勞、健保費等，遭移送行政執行署士林分署執行。士林分署秉持「公義與關懷」施政理念，除給予寬緩分期繳納外，也藉「123聯合拍賣會」人潮，讓他前來擺攤，增加營收，共創多贏效益。

「曉鹿集」咖啡店陸姓老闆向士林分署表示自己獨資經營的咖啡館在內科園區已超過10年，主要鎖定內科園區上班族外帶咖啡市場，原本營運狀況尚可，但3年多前深受新冠肺炎疫情影響，園區內許多公司實施居家上班機制，人潮銳減、營收驟降、呈現虧損情況，也因此積欠勞、健保費。

所幸苦撐下，現逐漸走出疫情衝擊影響的陰霾，但咖啡館營收大不如前，實在無力一次繳清滯欠的勞、健保費，好險分署提供分期方式，可以繳納欠費，他也承諾將試圖多面向尋求提升營收的機會，以儘速清償欠費，維護員工權益。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲內湖咖啡小店「曉鹿集」陸姓老闆，挺過疫情，努力賣咖啡還積欠費用。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署看見陸姓老闆的堅持與負責任，特別在今（5日）藉聯合拍賣人潮，讓陸男經營的咖啡館化身為行動咖啡館到士林分署販售自行烘焙的優質咖啡豆、掛耳式咖啡盒及現煮咖啡等，藉此增加營收，改善財務狀況，並以當日銷售營收，在扣除必要成本與支出的結餘金額，繳納欠費，共創多贏效益，更讓拍賣會現場，除縈繞滿室的咖啡香，更充滿了濃厚的關懷情。

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士林執行署咖啡勞健保

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