拍賣吸金百億「紅富海」房產等　士林分署為國庫進帳6275餘萬

▲法務部行政執行署士林分署今（5日）舉辦「123聯合拍賣會」，現場湧進許多買家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

非法就變賣！法務部行政執行署士林分署今（5日）舉辦「123聯合拍賣會」，湧進眾多競買者爭相叫價。當中1輛保時捷Cayenne Coupé休旅跑車，經38次輪番加碼後，以溢價24萬，總價304萬順利拍定；不動產部分則受苗檢囑託拍賣非法吸金上百億紅富海集團負責人位紅樹林捷運站商辦樓房，一共入袋6275餘萬元成果豐碩。

不動產方面，苗栗地檢署囑託拍賣非法吸金上百億紅富海集團負責人近紅樹林捷運站商辦樓房11間，該房屋位於「安泰登峰社區」，為紅樹林捷運站對面的商辦大樓，近淡水河出海口，每間房屋均配置1至2個不等平面停車位，今將其中2間各以2600萬餘元及2228萬餘元拍定，其餘執行事件所拍賣的八里區建物以707萬元拍定，1筆士林區土地則以366萬餘元拍定。

▲士林分署舉辦「123全國聯合拍賣會」吸引民眾前來競價。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本日最受矚目的標的，莫過於士檢因偵辦詐欺案，所查扣囑託變價的白色保時捷Cayenne Coupé休旅跑車及泰達幣（USDT），由於該車出廠尚未滿2年，車況及外觀也維持相當良好，車內寬敞舒適，配備一應俱全，亮眼帥氣又實用，經38次競價，最終以304萬元高價得標。

另外，泰達幣（USDT）2萬1122顆，也吸引幣圈朋友們踴躍參與，到場喊價競標，經歷多達17次競價，最終以68萬5000元拍定售出。

士林分署表示，今（5日）「123全國聯合拍賣會」成功拍賣金額合計6,275萬3,966元，成果豐碩，同時也表示任何人都不得保有犯罪所得是長久存在的普世基本法律原則。