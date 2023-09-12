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社會 社會焦點 保障人權

太衝動！27歲三總醫不爽科主任　盜用同事帳密匿名發文被抓包

男生,電腦,上班族,工作。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲內湖三軍總醫院謝姓醫師盜用陳姓同事的帳號密碼登入院內「員工意見電子信箱」匿名抒發意見。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者黃宥寧／台北報導

成為醫生不易，因此得更愛惜羽毛！內湖三軍總醫院1名27歲謝姓醫師，因不滿科主任的管理方式等，本想用員工帳號、密碼登入「員工意見電子信箱」以匿名抒發意見，豈料無法登入，竟盜用陳姓同事帳密發文，陳醫發現後，立刻報警處理提告。士林地檢署偵結，依入侵電腦罪將謝醫起訴，向法院聲請簡易判決。

起訴指出，今年3月12日下午，謝姓醫師本想使用自己帳號登入以匿名抒發意見，但因故無法登入，他認既然是匿名發表，就沒人會知道發表人真實身份，因此也無礙陳姓同事，竟擅自輸入陳姓醫師的帳號、密碼入侵其電子信箱，直接發文高談闊論發表對科主任的不滿意見。

陳姓醫師知道被盜用帳號、密碼發文後，立刻報警處理。謝姓醫師挨告後，坦承未經陳姓同事同意輸入他的帳號、密碼登入醫院的電子信箱並發文。

檢察官據文字內容、案發過程監視器影像等，認謝男坦承犯行且犯罪情節簡單，建請法院做簡易判決處刑，也就是雙方無需再出庭，期間告訴人若撤告或是達成和解，則另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

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