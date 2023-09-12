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已致7死3失蹤！海葵殘流重創廣西玉林　將出現20年一遇大洪水

▲▼廣西玉林特大暴雨！山體滑坡已致7人遇難3人失聯。（圖／翻攝自央視）

▲廣西玉林特大暴雨。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

受颱風「海葵」殘渦和季風影響，9月10日至11日，廣西玉林多地出現特大暴雨。受此影響，玉林市福綿區、陸川縣、博白縣發生多起山體滑坡事件，造成7人死亡、3人失聯。目前，當地正在全力搜救失聯人員。

受颱風「海葵」殘渦影響，玉林從10日晚開始，出現暴雨到大暴雨強降雨過程。9月10日18時30分，玉林市將防汛應急響應提升為三級。9月11日2時00分，玉林市將防汛三級應急響應提升為二級。9月11日9時00分，玉林市將防汛二級應急響應提升為一級。9月11日17時00分，玉林市將防汛一級應急響應調整為防汛三級應急響應。

9月9日8時至11日10時（累計50小時），受「海葵」 減弱後的殘渦西移影響，玉林市大部地區出現持續強降雨天氣、多站突破歷史極值。

據全市257個自動氣象站監測統計，累計降雨量超過400毫米的有11個測站，超過250.0毫米的有55個測站， 100.0到249.9毫米有98個測站，50.0到99.9毫米有53個測站，最大降雨為博白縣水鳴新和511.2毫米，最大小時雨強出現在博白縣雙鳳大田65.7 毫米（10日23時到24時）。

▲▼廣西玉林特大暴雨！山體滑坡已致7人遇難3人失聯。（圖／翻攝自央視）

受暴雨影響，9月11日，玉林公路發展中心轄區多條公路受損。其中，國道241線呼和浩特至北海公路、省道508線岑溪至陸川公路等2條國道、7條省道共出現塌方115處，塌方總量約33670立方米；國道359線佛山至富寧公路博白縣柯木村路段、永安鎮路段出現交通中斷；全線倒伏路樹109株；水浸路面16處。

預計今明兩天玉林、欽州、北海、防城港等地仍有大暴雨、局地特大暴雨，11至13日累計雨量：桂南和沿海地區80到150毫米、局地400毫米以上，最大小時降雨量40到60毫米、局地80毫米以上，過程強降雨集中，累計雨量大，持續時間長，災害風險較高，南流江將全線超警，博白縣城河段將出現超20年一遇大洪水。

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