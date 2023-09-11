嘉義夫妻困車內溺斃！消防曝逃脫解方　椅背「這根」拔起可破窗

▲嘉義縣三和分隊隊員黃茂盛示範，將座椅頭枕的鐵柱拔下也可做為破窗器具使用。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義10日遭逢暴雨侵襲，各處出現嚴重淹水災情，更發生一對夫妻因受困車內，遭活活淹死的悲劇。對此，嘉義縣消防局也提出逃脫解方，應立即找尋車上尖銳物品如鑰匙、或是拔取座椅枕頭的鐵柱，對車窗4個角落做擊破逃出。

消防局表示，若遭遇豪大雨發生時，應盡量避開易淹水路段，不過一般民眾面對淹水或洪水覆蓋狀況時，下意識會躲回車上，讓心理上覺得安全，事實上第一時間卻是會遭遇車輛淹水熄火，甚至是受困其中，所以須盡早想辦法逃出車外，以免致車輛淹水，錯失最佳逃生時間點。

▲嘉義10日豪雨釀災，多部車輛遭泥水淹沒，隔天一早才重見光明。



消防局也建議，民眾平常車上可準備結合擊破車窗、切割安全帶功能的「中心衝」，能藉此工具破窗脫困，或是尋找尖銳的器具，像是鑰匙等，撞擊車窗的4個角落，不要朝中間撞擊，效果不好，更不要嘗試敲擊擋風玻璃，因材質為膠合玻璃，更不易擊破；若身旁沒有工具，則可將座椅頭枕的鐵柱拔下，敲破車窗以打開車門或車窗。

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