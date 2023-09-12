高虹安遭毀滅爆料「恐涉3罪」！律師曝這條最嚴重：可處無期徒刑

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高虹安遭毀滅爆料「恐涉3罪」！律師黃帝穎曝這條最嚴重：可處無期徒刑

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長高虹安近日風暴不斷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安近期捲入住豪宅、名車代步等爭議，還被前文化局長錢康明影射「好朋友干政」，引發社會討論。對此，律師黃帝穎指出，若錢康明所言為真，高虹安至少就涉及3起貪瀆要件，其中又以涉犯貪污治罪條例的「違背職務收受賄賂罪」最為嚴重，最重可處無期徒刑。

錢康明日前就在臉書PO文預告即將離職，還稱「夢到我擋人財路」，11日一早又在臉書「解夢」，以「好朋友」暗指市長高虹安男友李忠庭不是幕僚長、不是府內人員，卻干涉太多市府的事務；還曝光自己曾和高虹安單獨進行一場私下對話，當時就提醒她要注意「好朋友」的所作所為，遲早會出事，但高虹安卻覺得，「沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。」

錢康明來喊話，「虹安啊虹安，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上妳能切割，若不是因為妳的身份，妳的好朋友會有那麼多和別人『幫忙談事情』的機會嗎？一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。請市長的好朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長吧！」

▲▼錢康明11日爆料，自己曾提醒新竹市長高虹安要注意「好朋友」所作所為。（圖／翻攝自Facebook／錢康明）

▲錢康明11日爆料，自己曾提醒新竹市長高虹安要注意「好朋友」所作所為。（圖／翻攝自Facebook／錢康明）

針對錢康明指證歷歷發文，黃帝穎也分析高虹安可能涉及3起關鍵貪瀆要件，首先是錢康明稱被離職原因「擋人財路」，換句話說，高虹安濫用人事權力為圖他人利益，涉嫌圖利罪（5年以上徒刑）。

其次，是錢康明稱高虹安好朋友「特別關心」具體案件「市府跨年晚會」，黃帝穎直言，此說法即認高虹安利用非公務員人士涉入市府標案，涉嫌圖利罪（5年以上徒刑）；最後，是錢康明指豪車豪宅只是開始，錢康明表示，如果高虹安濫用人事權力、排除擋財路者、以非公務員介入市府標案，與豪車豪宅等不正利益具有「對價關係」，涉犯貪污治罪條例「違背職務收受賄賂罪」（最重無期徒刑）。

黃帝穎文末也感嘆，跟豪車豪宅相比，「詐領助理費真的是小錢」。

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