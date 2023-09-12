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花藝達人陳艷傳授永生花「插花術」　素人輕鬆改造居家氛圍

▲陳艷是花藝雙證照教授，培訓的花藝老師無數。（圖／ETstar學習雲提供）

▲陳艷是花藝雙證照教授，培訓的花藝老師無數。（圖／ETstar學習雲提供）

記者王麗琴／採訪報導

之前因疫情關係，大家宅家的時間變長，不少人開始以花藝植栽來療癒自己。擁有4張國內外證照、12年花藝設計教學的陳艷老師就表示，在居家空間擺上一盆花藝，就能讓家的氛圍變得不一樣，「我沒有看過在家裡擺上一盆花或植物會很醜的。」陳艷老師和「ETstar學習雲」合作，把她的專業透過線上課程，讓有興趣學習的民眾，透過一系列的課程得到最受用的技術。

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花藝是美感生活體驗

「花藝可以是專業的，也可以是生活化的。」陳艷老師接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，花藝不僅僅是某些特別時刻的專享，實際上也是一種對於美、對於觀賞的一種生活實踐，透過花藝的親手操作，能夠體會生命如何用不一樣的姿態走過一段人生風景。

▲▼ 陳艷老師,永生花。（圖／陳艷老師提供）

▲永生花能長久保持紋理質感，甚至展現比原本更豐富的色彩。（圖／陳艷老師提供）

花開卻不花落的永生花

常有人覺得花藝是一種奢侈品，因為總有一天花會凋謝、丟棄，所以很浪費錢，但其實現在有一種經過特殊加工處理而成的鮮花，名為「永生花」的花材，能讓鮮花維持許久。陳艷老師說明指出，「永生花」是一種經特殊處理的鮮花，不但保存了鮮花的外表，它的保存期限也比鮮花更為長久，可至3~5年，且不需要澆水照顧；在台灣，「永生花」也被稱為「不凋花」，最初這個技術只在花藝設計師之間流傳，現在則已普及到一般民眾的生活中。

而永生花與乾燥花有何不同？陳艷老師表示，乾燥花製作只需將鮮花乾燥、風乾即可，因此乾燥花雖然仍保持花朵立體的型態，但顏色枯黃且不再柔軟；永生花則保有鮮花的柔軟與色彩，觸感會如鮮花一般的保有彈性與質地。

學會就是你的

「職人的一技之長，是沒有人可以奪走的。」陳艷老師透露她早年從美術系出身，憑藉著對生活藝術的熱愛，開創了「植香藝室」花藝設計教室，一頭栽進花藝設計領域近 12 年，將永生花藝美學帶入生活中，不論是為自己的居家空間布置、為朋友開幕慶賀設計一束獨一無二的花藝，或是在婚禮上為最愛的人親手製作胸花、捧花、手腕花等，只要學會永生花藝技巧，「學會就是你的」，陳艷老師如是說。

▲永生手腕花。（圖／陳艷老師提供） ▲永生捧花。（圖／陳艷老師提供）

▲永生手腕花及捧花。（圖／陳艷老師提供）

什麼人適合上花藝課？

過去大家總認為「會去上花藝課的人」不是貴婦就是名媛，不過現在這樣的觀念已逐漸改變。陳艷老師說，學習花藝其實是一個檢視自己並與自我對話的過程，有助於找回生活與心靈的平衡，「這才是花藝的最大意義」。因此陳艷老師的花藝課沒有入門門檻，只要是對花藝有興趣，喜歡佈置家裡、重視生活儀式感、花藝愛好者；或是想要在專業領域更上一層樓的職人們，像是軟裝設計師、室內設計相關工作者、活動展場設計、花藝設計師等，都適合參加。

▲永生花藝--玻璃球桌燈。（圖／陳艷老師提供）

▲永生花藝--玻璃球桌燈。（圖／陳艷老師提供）

基本功外的「證照密碼」

當然，除了讓初學者體驗花藝對日常生活所帶來的舒壓、療癒感之外，對於有意想考取花藝證照的人，透過課程精進，陳艷老師會輔導學員報讀考取「荷蘭DFA」、「ADFA花藝證照」和「日本AUBE不凋花設計證照」，能夠順利取得花藝國際證照。而購買此課程的學生，在學完課程之後，可以用購買價格折抵證照課程。

▲永生花的花語是「守護的愛」。（圖／陳艷老師提供）

▲永生花的花語是「守護的愛」。（圖／陳艷老師提供）

永生花藝課程攻略全濃縮在《ETStar學習雲》，從永生花的基礎認識、花藝實戰課程示範，到線上交作業一對一指導，陳艷老師都將手把手教學，讓0基礎的初學者也能入門花藝世界，學會八種常見的花藝作品。透過老師一對一專業的指導，讓你的花藝作品更專業完美。

►新手初體驗、專業花藝課程都在這一篇！陳艷老師帶你搞懂永生花藝世界

「ETStar學習雲」首波上線的師資還有：Netflix《華燈初上》文化顧問的兩性關係節目指定專家條通女王席耶娜，傳授秒被搭訕的超猛撩心術，這堂課未開站先轟動，上網測試己有2400多人關注、訂購；而扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影老師陳志亮（阿亮老師），則從線下走到線上，教人把人拍漂亮；《女人我最大》彩妝老師Pink和《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥等。

未來，「ETStar學習雲」將持續擴充課程內容，邀請更多重磅老師，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。

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