分手哭慘！妹子「1堂課」重掌主導權　前男友送禮、求復合驚呆

▲她試上席耶娜的課，不只走出情傷，還讓前男友主動送禮。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

《ETStar學習雲》8日開站，學員購買平台任一堂線上課並完課，就有機會免費參加名師「個別指導」實體課程，成為東森集團「年度簽約之星」，「網紅造星」課程備受討論！其中，擁有高超人際社交手腕的「條通女王」席耶娜，嗅到ChatGPT將成職場趨勢的「紅色死神」江舜智，兩位老師的課程討論度超高。

「條通女王」席耶娜在公關界打滾多年，奠定條通女王地位，更曾任2021年影集《華燈初上》顧問，在情場、商場的人際關係處理經驗超過20年，她強調人與人之間很多問題都圍繞著「關係」，懂得「調教」才能收服人心，更要用對方法，才能改變現況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一位實際試上課程的女學員回報，先前她被分手，原本對自己失去自信、產生懷疑，無意間看到席耶娜老師的課，在「自我探索認識」的課程中，學到建立自信與自我價值、從生活累計成就感，以及面對關係的心態，慢慢走出情傷。線上課程即刻報名享早鳥優惠。報名連結請點這。

更巧的是，上了課之後，前男友突然跑來求復合，她便運用席耶娜老師教的技巧，結果竟成為兩人關係的主導方，對方還主動送住宿券當禮物，令女學員也很意外。她特別希望剛分手、想重新站起來的女孩們來上這堂課，也有想推薦給穩定交往的好友，學習如何經營感情，有效和另一半溝通、避免衝突。

另外，一聽到「紅色死神」江舜智老師將開AI課程，有科技控相當期待，秒推上班族來學，畢竟ChatGPT是2023年最夯話題，只要使用者正確提問、下好指令，不管是撰寫email、翻譯文章、產業分析等需求，ChatGPT都能成為得力助手，而且善用AI才能贏AI，不會被取代或遭淘汰。想上超高關注、職場必勝的ChatGPT線上課程，優惠價報名網址在此！

實際詢問上班族，就有人大吐1情況超討厭，就是常常快下班時，被下令要趕快做好簡報或企劃案，不想加班又無可奈何。讓他參考江舜智老師的課程後，該名上班族也很心動，原來下對指令的話，ChatGPT絕對能解決加班、工作負荷太重的窘況。

▲學會運用AI，不再怕工作負荷太重窘境。（示意圖／記者李佳蓉攝）

老師還會教學AI 圖像生成工具「Midjourney 」，深入了解如何運用AI繪圖技術，進行設計概念的創作與生成。除此之外，學習ChatGPT+AI生圖工具組合技也很重要，如何運用AI工具撰寫一份好的企劃書，還有製作專業圖文簡報，無論是行銷企劃人員、公務員、媒體業者還是自媒體經營者，都非常適合入手這個課程。