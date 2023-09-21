酒吧一晚5、6人搭訕！「條通女王凝視法」讓妹子成功撩心

▲小熊用了「337凝視法」之後，接連遇到來自法國和日本的帥哥來搭訕。（圖／小熊提供，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

你在現實生活中敢和別人搭訕嗎？一名女子小熊（化名）分享，先前在網路上看到一個神奇的「337法則」，教你如何吸引異性，原本她還不太相信，沒想到測試之後，一晚竟然就有5、6個人貼上來，其中不乏來自法國和日本的帥哥，讓她相當震驚，直呼「和以前差太多了！」

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小熊透露，自己平時會看到教學相關的影片，經過朋友介紹，意外看到《華燈初上》顧問「條通女王」席耶娜的課程簡介，說只要使用「337凝視法」就可以吸引異性。她一開始還不太相信，於是抱著半信半疑的心態去酒吧試試看，沒想到效果竟然出奇地好！

她當時和2個朋友一起到酒吧，朋友都去跳舞了，剩她坐在座位上，就想著337法則，先是掃到一個土耳其帥哥，照著337凝視法先和對方對視微笑3秒，收回眼神後再對視3秒，最後一次對視7秒，再微笑並稍微點頭，沒想到對方真的帶著酒過來請她喝，雙方從晚上9點多聊到11點多才分開。

因為該酒吧有更多外國帥哥，她後續又使出同一個337凝視法，接連2天分別遇到來自法國、日本的帥哥，還有中美混血小鮮肉，也有台灣的工程師等，都跑過來搭訕聊天，一個晚上就能碰到5、6個人貼上來。她後續也有和法國帥哥出去吃飯，有更進一步的發展，只可惜因為雙方語言不通，共同話題比較少，但光是能夠吸引對方過來搭訕，就已經讓她很驚訝。

後來小熊再去同間酒吧，發現有2個美國帥哥走進來，很多女性都在關注，但只有她用這個方法，成功釣到其中一個，而且還直接喇舌。她進一步透露，當天是被朋友拉到舞台角落跳舞，剛好被男方看到，結果經過3次對視就開始共舞，對方還邊稱讚邊慢慢吻上來，「其實我去酒吧的頻率約一個月1次，沒想到效果竟然超級驚人」。

小熊表示，自己以前不太會和男生對到眼，頂多只會一群人聊天，根本不確定異性是否對自己有興趣，也從來沒有一對一相處的機會。可是學習這個方法之後，她才知道應該和男生對視並微笑，只要對到眼，對方就會主動過來，「原來就差在這裡！一定要對到眼」。

她也說這個口訣非常簡單，很容易上手，現在幾乎已經變成她的習慣，且只要對到眼對方就會走過來。讓她更驚訝的是，這招不只對男生有用，她用在女生身上也同樣有效，有不少正妹貼過來搭訕、加IG，且都很認真想和她當朋友，「這根本男女通用」。

小熊表示，其實2年前和交往10年的男友分手後，周圍的長輩一直催促她再找新對象，還急著幫她相親，但碰到的對象她都不滿意，因此被弄得很煩躁，久了開始自我懷疑，「我是不是真的沒人要？」但經過這次嘗試，才發現自己其實還有很多選擇。

歸納出「337凝視法」的「條通女王」席耶娜在公關界打滾多年，奠定條通女王地位，更曾任2021年影集《華燈初上》顧問。除了愛情觀之外，她對於創造自我價值，處理人際關係更是招招必殺，擁有超高超的人際社交手腕。關於如何和異性相處、讓情侶感情更加溫，以及怎麼處理分手等社交難題，全濃縮在《ETStar學習雲》的「學校沒有教的撩心術」課程，將由席耶娜老師手把手教你如何收服人心！

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