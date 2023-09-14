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這照片「手機拍的」！攝影大師30年神技　獨門心法全曝光

記者鄺郁庭／綜合報導

ASUS、賓士、VOLVO、哈根達斯等品牌的廣告，總令人聯想到「質感」2字，一大功臣就是品牌指定合作攝影師陳志亮！他的專長是商業攝影、手機微電影，不僅有「攝影魔法師」封號，更是手機攝影課程「秒殺級」熱門講師。擁有30年專業攝影經驗的他，經常在臉書分享美照，總讓人驚豔。陳志亮和「ETstar學習雲」合作，將把手機美拍的技術傳授給所有想學手機拍照的民眾。

陳志亮經常在臉書分享美照，從風景、美食照、人物到團體照，往往引來讚嘆，「好美啊！」「大師就是大師！」「阿亮老師拍得真棒！」「大師級的作品」、「精彩美攝，美極了」、「推薦亮大師」、「亮老師的專業，無庸置疑。」

▲▼ 。（圖／ETtoday）
▲陳志亮的美照總能引來驚嘆聲。（圖／陳志亮提供）

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陳志亮自述從小愛看各式各樣的畫冊、攝影集，國中時順利就讀美術班，後來親戚勸說，一度改念電機科系，但進入專科就讀後，陳志亮便加入美術和攝影類社團，繼續培養興趣，畢業後插大考上銘傳大學商業設計系，展現攝影天賦。

陳志亮在世新大學學習平面傳播攝影，並開始在業界實習，陸續在多間知名媒體歷練後，決定自立門戶，是許多品牌的御用攝影師，尤其受華碩青睞。隨時代變化，陳志亮也早預見「手機攝影」是時代趨勢，能為照片帶來更多創意和互動性，決定深入研究並開課教學。

擁有30年攝影經驗的他，在「ETStar學習雲」摘星學院推出線上課程，揭開自媒體時代必備拍照技能，不藏私分享神級技巧，其中還曝光獨創「鏡花水月」攝影心法。

▲▼ 。（圖／ETtoday）
▲陳志亮老師開課了。（圖／ETstar學習雲）

手機美拍勝單眼」線上課，將分成3大章節：

【手機拍照基本技能】

在基本技能的部分，可以掌握手機拍照的優勢、功能設置，學到攝影書沒教的手機拍照基本構圖原則。想拍好人物的話，陳志亮曝光引導溝通技巧，輕鬆拍贏婚紗攝影師。另外，很多人都想知道的調色指南、APP修圖技巧也學得到，最後提點攝影基礎「化繁為簡、利用光影、色彩堆疊」。

【好手勢決定好角度】

入門後，趁熱學習陳志亮「大拇哥找光線法」、「獨門迴紋針式拿法」、「地面1公分拍攝大法」，往後想用手機拍照，一眼就能掌握光源位置，還能利用場景、角度拍出創意美照。另外，陳志亮還曝光快拍4大招，應付亮暗逆光拍法。

【好角度決定好照片】

在拍人物的部分，陳志亮整理各種秘技和心法，包括合體照「極美構圖」、最實用「人氣團體照」秘技，還傳授人臉3條「美貌線」、完美自拍角度、站姿坐姿創意拍，讓每張美照按讚數飆高。

陳志亮老師的「手機美拍勝單眼」課程，在9月15日之前都享早鳥報名價，原價3600元，促銷優惠只要1980元，開課時間則在9月30日。此外，摘星學院還有「給忙碌大女孩的13堂彩妝課」、「從零開始學習成為百萬直播主」、「邁向專業音樂創作人的第一步」，目前皆享早鳥報名價，促銷期間不一，好學又想增加技能的你，加緊腳步報名吧！

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

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