彩妝師北漂從助理做起「繳完房租剩1千」　現今成功逆轉年收百萬



▲彩妝師Pink教妳畫出不NG的時尚妝容。（圖／ETstar學習雲）

記者周亭瑋／採訪報導

擔任藝人專屬彩妝師的「Pink老師」蔡燕菁，擅長韓、港、台系美妝，也是《女人我最大》、《美麗俏佳人》等節目的指定彩妝老師。入行16年的她，儘管現在年收已破百萬，對於艱苦的助理時期仍記憶猶新，當年她從高雄北漂來台北，1個月收入僅8千，光是房租就吃不消，加上熬夜、賣體力及複雜的人際關係，她坦言，「沒有興趣是支撐不下去的。」一路走來更進階當講師，與「ETstar學習雲」合作，推出「彩妝課」。

做助理月領8千「麥片當正餐」 還被第一個造型師趕走

Pink透露，高中時她原本是念室內設計的，但家人不太支持，於是她跟隨姊姊的腳步轉向美容科系，後來進入弘光科技大學化妝品應用科學系，開始學習美容護膚、造型剪髮等。

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在學校老師的領路下，她從高雄北漂，踏上化妝師助理一途，當時她1天領500，四處去跟不同的老師，加一加每個月大概8千元，但房租就要7千了，然後租屋僅4坪半大，「那會兒就是吃的自己煮，麥片當正餐。」

▲Pink在這一行打滾16年。（圖／Pink提供）

Pink直言，幸好當年家人有支助，而一同北上打拚的姊姊不得已，先暫時放下美妝夢，轉去做別的工作；這樣的日子持續1年多，直到她參加Yahoo奇摩的「夢幻彩妝師比賽」，才遇見Kevin老師，也有穩定的收入，雖然壓力不小，不過在他那邊一待就是3年半。

當然，助理時期的辛酸，絕不只慘澹收入，Pink苦笑說出「磨練心志」4字，畢竟每天接觸的人全然不同，有時一到現場就得馬上開始化妝，由於跟對方完全不認識，便得想方設法進行良好溝通。

Pink無奈提到，自己跟的第一個老師，就讓她踢到鐵板，可謂大寫的尷尬，當時做造型的藝人和自己年紀相仿，性格開朗的她也很快跟他們玩成一片，沒想到因此得罪前輩，對方眼紅地將她趕走，甚至撂下狠話「妳去找別的老師，不然就滾回高雄。」

▲Pink擅長改動眼、唇妝，營造反差風格。（圖／Pink提供）

被好多人說「妳的畫法好像韓國的」 Pink直接飛南韓進修

Pink表示，她是工作2、3年後，才赴南韓進修的，在這之前，就有不少人說過，她的畫法和那邊的化妝師很像，甚至連南韓模特兒也有同樣看法，「後來經別人介紹到SBS進修，直接去電視台跟化妝師學，那裡有些東西跟台灣不太一樣，例如爆光感，不過這一趟不到1個禮拜，就噴了7萬大洋。」

進修課程中，除了美妝外，髮型是跟一個髮廊老師學習，Pink直呼，老師蠻強的，為了對得起高昂學費，她在課上狂問老師問題，而對方也不吝解答，應該算是此行收穫最多的一部分。



▲▼她和姊姊到美國進修。（圖／Pink提供）

身處在日新月異的美妝世界，Pink也深知，要不斷精進自己的能力，才能做得長久，在疫情爆發前，她結束周杰倫電影的工作後，便逼自己和姊姊一起到美國進修，除了練練英文，還報了好萊塢學院的噴槍課程，想學習特殊化妝這塊，並進一步運用在防水妝、持妝方面，她也笑說，「那3個月花費50萬，而1周的課程5萬塊就沒了。」

打滾16年的明星彩妝師！13堂「超實用美妝課」只要3000元

拉回到現在，如今Pink大概1年接1部電影，除了是藝人專屬彩妝師、節目指定彩妝師，也有在大學當講師，她透露，目前年收入落在百萬以上，算是比較穩定了。

有趣的是，經常跟著劇組東奔西跑的她，由於體質較敏感，偶爾也會碰上詭異的情況，她表示，在受訪前一天，跟著大家連軸轉拍了24小時的MV，當晚11時55分，舞蹈正進行著，現場突然啪一聲，接著陷入黑暗，耳邊更傳來吵雜的亂音，那時她剛好坐在人群的另一邊，嚇得她連忙起身，默默移動到人多的地方。

▲Pink在美國修習噴槍課程。（圖／Pink提供）

最最重要的是，能把「素人變女神」的Pink老師要在《ETStar》開課了，她將用13堂課程，從臉型分析入門，教大家畫出不NG的時尚妝容，就算是沒有化妝經驗新手，也非常適合參加。

原價6000元的彩妝課，現在促銷優惠只要3000元。（下面還有折扣碼，再打9折）

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▲她和許多藝人合作過。（圖／Pink提供）

「ETStar學習雲」首波上線的師資還有：Netflix《華燈初上》文化顧問的兩性關係節目指定專家條通女王席耶娜，傳授秒被搭訕的超猛撩心術，這堂課未開站先轟動，上網測試己有2400多人關注、訂購；而扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影老師陳志亮（阿亮老師），則從線下走到線上，教人把人拍漂亮和《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥等。

未來，「ETStar學習雲」將持續擴充課程內容，邀請更多重磅老師，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。