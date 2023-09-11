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新竹市民受不了高虹安？他親曝最快這天「會有人啟動罷免案」

▲▼新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安上任後風波不斷。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安風暴不斷，日前捲入男友李忠庭租豪宅風波，11日又遭新竹市文化局前局長錢康明影射「好朋友干政」，引發社會討論。對此，資深媒體人黃創夏爆料，新竹市民已在醞釀罷免高虹安，預計最快今年12月26日就會有人提罷免案。

黃創夏11日接受《觀點芹爆戰》黃光芹訪問時表示，「高虹安只會當一任」是許多人的共識，甚至可能連一任都做不完，且新竹市民可能會在今年12月26日高虹安上任滿一年就啟動罷免，「我很多朋友在新竹，都覺得受不了了。」

▲黃創夏指出，最快在今年12月26日就會有人對高虹安提罷免案。（圖／翻攝自YouTube／品觀點）

▲黃創夏指出，最快在今年12月26日就會有人對高虹安提罷免案。（圖／翻攝自YouTube／品觀點）

黃創夏分析，俗話說「好東西要跟好朋友分享」，但是有些東西是不能跟好朋友分享的，因為政府的公權力是職責，若高虹安的情況真如錢康明所說，那廉政署勢必會啟動，屆時新竹市民要罷免高虹安就會相當容易、快速，「高虹安就麻煩了。」

黃創夏認為，高虹安不只是人品的問題，還有人和的問題，高虹安的狀況就是「走過彎路沒記取教訓」，先前就是因為沒把幕僚當作一起行使公權力的夥伴，只認為是大公司裡的夥計，才會引發先前有助理出面反咬她扣薪一事，「若高虹安對幕僚不好，就會有千千萬萬個小兔」。

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