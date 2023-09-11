　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錢康明收高虹安「任重道遠」擺飾！486先生籲1招反制：傻B手段太羞辱人

▲▼新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市政府前文化局長錢康明今(11日)正式卸任，一早就接連在臉書PO文揭露內幕，直指市府有「好朋友干政」，接著又親曝高虹安日前送來「任重道遠」的紀念擺件，令他感到生氣又難過，因此拒收。對此，知名團購達人「486先生」陳延昶認為，高虹安的手段太羞辱人，才引起這麼激烈的反應，建議錢康明應該要提供資料給檢調。

錢康明一早先在臉書「解夢」，以「好朋友」暗指市長高虹安男友李忠庭不是幕僚長、不是府內人員，卻干涉太多市府的事務；還曝光自己曾和高虹安單獨進行一場私下對話，當時就提醒她要注意「好朋友」的所作所為，遲早會出事，但高虹安卻覺得，「沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。」

▲▼錢康明11日爆料，自己曾提醒新竹市長高虹安要注意「好朋友」所作所為。（圖／翻攝自Facebook／錢康明）

▲錢康明11日爆料，自己曾提醒新竹市長高虹安要注意「好朋友」所作所為。（圖／翻攝自Facebook／錢康明，下同）

錢康明指出，「他(男友)不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的；“特別關心”市府內的一些事情是不對的；在外面“幫忙談事情”是不對的。」

對此，陳延昶在臉書PO出錢康明貼文截圖，並指出錢康明處理這事情非常激烈，「原因就是小安安這個傻B手段太羞辱人，引起反擊。」他也建議，錢康明應該要提供資料給檢調。

▲▼新竹市前文化局長錢康明退回高虹安送來的紀念禮物。（圖／翻攝錢康明臉書）

▲錢康明退回高虹安送來的紀念禮物。

至於為何高虹安要以「不禮貌」方式送「 任重道遠」給被請辭的錢康明？民進黨立委王定宇分析，任重道遠的新解就是「法律責任很重大，局長別亂講話，地球是圓的，道路還要走很遠，謹記『相堵ㄟ丟』！」另外，錢康明為什麼拒收退回市長室？王定宇則說，「看看錢康明臉書PO的相片，他把『任重道遠』對著『高虹安』市長室呢！」

針對錢康明接連在臉書大爆料，新竹市府下午也發出千字長文共八點聲明，表示對於錢前局長提及市府贈送離職紀念擺飾一事，贈送過程讓錢前局長不甚滿意之情，高市長及市府幕僚虛心接受、自我檢討，作為未來精進參考。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
王建煊宣布「退選總統」！
快訊／新北工廠大火　劇烈火舌噴出濃煙沖天
基泰慰問受災戶現場再發6千元　遭轟：這是污辱！
快訊／高雄嚴重車禍！17歲高中生遭「拖行數10公尺」死亡
快訊／威力彩5.2億獎號出爐　中7碼以後每天自然醒
日男性侵100歲嬤　緊急送醫仍慘死
扯！馮先勉「已匯1億給北市府」　竟是匯款到基泰富邦帳戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王建煊宣布「退選總統」　不想分泛藍選票成千古罪人

大直房屋整棟塌陷　土壤液化地調所網站一查就知

快訊／扯！馮先勉稱「已匯1億給北市府」　竟是「匯款給基泰富邦帳戶」

收高虹安「任重道遠」擺飾！他籲錢康明1招反制：傻B手段太羞辱人

高虹安豪宅爭議、男友干涉市政　郭台銘挺到底「相信她清白」

老四「夜市巡禮」民調越走越低？　郭台銘：百姓是我走下去動力

認郭台銘民調老四　黃士修：但掌握隱性選民「像當年的韓國瑜」

若藍白打死不退「郭台銘會選到底」　黃士修：要對得起主流民意

大直25受災戶「明有機會返家領物品」　特搜隊陪同「限時進屋」

陸委會、策進會舉辦「台港澳學生職涯啟航培訓營」

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

王建煊宣布「退選總統」　不想分泛藍選票成千古罪人

大直房屋整棟塌陷　土壤液化地調所網站一查就知

快訊／扯！馮先勉稱「已匯1億給北市府」　竟是「匯款給基泰富邦帳戶」

收高虹安「任重道遠」擺飾！他籲錢康明1招反制：傻B手段太羞辱人

高虹安豪宅爭議、男友干涉市政　郭台銘挺到底「相信她清白」

老四「夜市巡禮」民調越走越低？　郭台銘：百姓是我走下去動力

認郭台銘民調老四　黃士修：但掌握隱性選民「像當年的韓國瑜」

若藍白打死不退「郭台銘會選到底」　黃士修：要對得起主流民意

大直25受災戶「明有機會返家領物品」　特搜隊陪同「限時進屋」

陸委會、策進會舉辦「台港澳學生職涯啟航培訓營」

王建煊宣布「退選總統」　不想分泛藍選票成千古罪人

TOYOTA將推「電動豪華MPV」！新Alphard最快今年見　LEXUS將跟進

大直房屋整棟塌陷　土壤液化地調所網站一查就知

載妹被酸山道猴！18歲騎士揮西瓜刀「ㄏㄚˋ」嗆聲　看到警車秒逃

快訊／新北鐵皮工廠大火　劇烈火舌噴出窗戶濃煙沖天　

家暴令無用...醉夫當街持磚砸傷妻　子護母連揮4拳打倒父

第一眼看到接吻的人還是白衣女孩？　爆紅心測剖析你給人的真實印象

快訊／高雄女恍神衝撞3車！17歲高中生遭「拖行數10公尺」送醫亡

快訊／曾文水庫滿水位！南水局緊急調節性放水

「山寨鹿晗」惡搞男團爆紅！　23歲網紅月賺2200萬：我真的沒錢

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

ET民調／侯友宜飆升5.3個百分點　賴清德36.5%、柯文哲22.9%

錢康明卸任文化局長！曝：曾提醒高虹安遲早出事

錢康明退回高虹安的紀念禮物：「任重道遠」還給你

嘉義縣長宣布停班課　居民臉書留言：帥翻

快訊／李忠庭發表5點聲明

快訊／扯！馮先勉稱「已匯1億給北市府」　竟是「匯款給基泰富邦帳戶」

即／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府8點聲明回應了

北市公布基泰大直下包商「齊崴營造」

快訊／欺騙蔣萬安？北市怒批：基泰至今「還沒匯1億元」救災費

北市曝大直25重災戶長期安置3作為

爆他任內改的！讓建商球員兼裁判　她：柯文哲踹共！

快訊／中共山東號航艦編隊現蹤！　距離鵝鑾鼻外海60浬

獨／揭密高虹安豪宅主人　去年底就買了

遇大直民宅倒塌事件「躲起來」？　徐巧芯回應了

更多熱門

相關新聞

高虹安遭爆爽住豪宅　男友曝「月租5萬」是合理行情

高虹安遭爆爽住豪宅　男友曝「月租5萬」是合理行情

新竹市長高虹安風暴不斷，日前又捲入男友李忠庭租豪宅風波，引起廉政署關注，表示將督導新竹市政府政風處積極進行瞭解；今(11日)李忠庭又遭離開新竹市府的前文化局長錢康明影射「好朋友干政」，一連串風波下，李忠庭下午發出5點聲明澄清，強調是「不實爆料」。

快訊／李忠庭發表5點聲明

快訊／李忠庭發表5點聲明

鬥臭行為準備！錢康明臉書曝「網軍要出動」

鬥臭行為準備！錢康明臉書曝「網軍要出動」

高虹安遭爆「好朋友」干政　王婉諭點柯文哲表態：新政治非腥政治

高虹安遭爆「好朋友」干政　王婉諭點柯文哲表態：新政治非腥政治

民進黨：藍白都雙標　遇到「愛將」就轉彎

民進黨：藍白都雙標　遇到「愛將」就轉彎

關鍵字：

高虹安486先生陳延昶錢康明

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面