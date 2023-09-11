收高虹安「任重道遠」擺飾！他籲錢康明1招反制：傻B手段太羞辱人

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市政府前文化局長錢康明今(11日)正式卸任，一早就接連在臉書PO文揭露內幕，直指市府有「好朋友干政」，接著又親曝高虹安日前送來「任重道遠」的紀念擺件，令他感到生氣又難過，因此拒收。對此，知名團購達人「486先生」陳延昶認為，高虹安的手段太羞辱人，才引起這麼激烈的反應，建議錢康明應該要提供資料給檢調。

錢康明一早先在臉書「解夢」，以「好朋友」暗指市長高虹安男友李忠庭不是幕僚長、不是府內人員，卻干涉太多市府的事務；還曝光自己曾和高虹安單獨進行一場私下對話，當時就提醒她要注意「好朋友」的所作所為，遲早會出事，但高虹安卻覺得，「沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。」

▲錢康明11日爆料，自己曾提醒新竹市長高虹安要注意「好朋友」所作所為。（圖／翻攝自Facebook／錢康明，下同）

錢康明指出，「他(男友)不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的；把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的；“特別關心”市府內的一些事情是不對的；在外面“幫忙談事情”是不對的。」

對此，陳延昶在臉書PO出錢康明貼文截圖，並指出錢康明處理這事情非常激烈，「原因就是小安安這個傻B手段太羞辱人，引起反擊。」他也建議，錢康明應該要提供資料給檢調。

▲錢康明退回高虹安送來的紀念禮物。

至於為何高虹安要以「不禮貌」方式送「 任重道遠」給被請辭的錢康明？民進黨立委王定宇分析，任重道遠的新解就是「法律責任很重大，局長別亂講話，地球是圓的，道路還要走很遠，謹記『相堵ㄟ丟』！」另外，錢康明為什麼拒收退回市長室？王定宇則說，「看看錢康明臉書PO的相片，他把『任重道遠』對著『高虹安』市長室呢！」

針對錢康明接連在臉書大爆料，新竹市府下午也發出千字長文共八點聲明，表示對於錢前局長提及市府贈送離職紀念擺飾一事，贈送過程讓錢前局長不甚滿意之情，高市長及市府幕僚虛心接受、自我檢討，作為未來精進參考。