用一句「好朋友」釣出李忠庭　錢康明驚人預告：再聽我娓娓道來

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹市前文化局長錢康明11日離職後，在臉書發文爆料，他曾提醒市長高虹安要注意「好朋友」的所作所為，因為對方不是幕僚長、府內人員，不該在外面「幫忙談事情」。對此，高虹安的男友李忠庭認為遭影射，傍晚發出5點聲明，駁斥絕無私下喬事情。不過，錢晚間再次發文預告，「明日（12日）再聽我娓娓道來！」

錢康明表示，他8月28日被找去市長室，被告知做到9月10日就好。當時他提醒高虹安要注意「好朋友」（影射李忠庭）的所作所為，否則遲早會出事，但對方覺得沒有婚姻關係，即便結婚，財產也會做申報。

錢康明意有所指地說，這位好朋友（李）不是幕僚長，也不是府內人員，常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情是不對的，「把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的，『特別關心』市府內的一些事情是不對的，在外面『幫忙談事情』也是不對的。」

錢康明喊話，「虹安啊虹安，豪車、豪宅只是開始，許多事情別傻傻的以為法律上妳能切割，若不是因為妳的身份，妳的好朋友會有那麼多和別人『幫忙談事情』的機會嗎？一旦啟動調查，人人為求自保，一切終將現形。請市長的好朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長吧！」

對此，李忠庭傍晚發出5點聲明澄清：

一、本人與錢康明前局長係於高虹安市長擔任立法委員期間，因地方服務事務而結識，並於多部影音及歌曲等藝術創作有所合作因而熟識。

二、因前開原因錢前局長與本人為舊識好友，因此錢前局長於今年三月時接受高虹安市長延攬、自台中赴新竹就任文化局長後，與本人多有互動。

三、嗣因市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，當時錢前局長與本人對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論，但本人深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，故絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。

四、關於本人租屋一事，實為本人以符合市價之合理行情即每月5萬元，向房東承租，承租標的為該戶不動產內三房中之其中一間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當之情形。又，關於租金繳納部分亦係由本人按月以個人資金全數繳納。高虹安市長對於本人承租上開房屋時之詳細情形並不知情，乃於報載後本人方提供相關租約和匯款憑證供高虹安市長檢視，其中絕無報載所稱任何無償或以低價收受建商利益之情形。

五、本人與高虹安市長財務獨立，有鑑於近日不實爆料，特以此聲明澄清如上。

不過，錢康明11日晚間再度發文預告，他沒說這位「好朋友」是誰，因為要給市長高虹安留面子，結果男友李忠庭自己對號入座，還解釋一番，「辛苦了！這份聲明擬了整整一天，我是最不喜歡讓幕僚晚下班的，明日再聽我娓娓道來！」

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