赴梅山賣養樂多…嘉義夫妻困車內溺斃！家屬悲慟：早說過別做了

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

受到低壓帶影響，嘉義地區10日深夜降下豪雨，多處發生嚴重淹水，台82線甚至傳出一對老夫妻因淹水受困車內，隔日一早被發現時已雙雙溺斃。家屬悲赴現場認屍，透露夫妻倆駕車到梅山鄉做生意，沒想到返家途中卻發生意外。

▲嘉義一對老夫妻遇到淹水受困車內溺斃。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

昨晚嘉義台82線受到暴雨影響，白河交流道、中和交流道多處路段都淹水，多部車輛因此泡在水中動彈不得，消防隊獲報後立刻派出橡皮艇救援，沒想到隔日一早卻有民眾在水上往台82線方向的道路旁發現，1輛遭泥濘覆蓋的廂型車中有一對男女的屍體，經確認為1對年約70多歲的官姓夫妻，因淹水導致車輛熄火無法逃出，活活在車內溺斃。

▲死者兒子曾希望他們可以別再做生意，沒想到這次卻發生意外。



家屬一早接獲消息，悲慟前往認屍，並面露哀戚表示，他們平常就會開車到梅山鄉賣養樂多、牛奶，兒子也很孝順，曾希望2人可以在家享福就好，但2人卻堅持繼續做生意，沒想到這次開車返家卻遇上意外；兒子則是哭紅雙眼，啜泣透露當時爸媽沒打電話求救，怎會想到隔天接到消息卻是2人已經身亡，話中滿是無奈。

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