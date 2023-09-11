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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／欺騙蔣萬安？北市怒批：基泰至今「還沒匯1億元」救災費

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、塌陷，而基泰建設神隱多天後，總經理馮先勉與台北市副市長李四川開會達成3點共識，包括提撥1億元放在台北市法務局指定的帳戶進行信託；但台北市法務局長連堂凱11日爆料，基泰公司截至目前都沒把錢匯進來，「不斷以公司內部程序理由，說沒辦法這樣做。」

▲▼台北市政府進行第二波假扣押，遞交住戶假扣押聲請狀，法務局局長連堂凱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市政府進行第二波假扣押，遞交住戶假扣押聲請狀，法務局局長連堂凱。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

面對基泰建設造成鄰近公寓傾斜、塌陷，台北市法務局長連堂凱9日晚間赴台北地方法院，以市府名義聲請假扣押基泰建設6195萬9982元，10日下午再替25戶受災戶中的10戶聲請第二波假扣押2億元。

連堂凱表示，從10日開始，律師與25戶房子塌陷的嚴重受災戶聯繫，而今日下午完成10位住戶要聲請的假扣押，而律師也已準備好，幫忙10戶住戶遞狀；目前這10戶聲請的假扣押總經額，初估是2億元。

▲▼台北市政府進行第二波假扣押 遞交住戶假扣押聲請狀 法務局局長連堂凱。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後，連堂凱也爆料，基泰公司從10日開始聲稱，會提供1億元給市府作為重建費用擔保，但今日與基泰公司聯繫，並提供北市府專案結款帳號，但至今基泰都沒匯錢進去，不斷以「公司內部程序」理由說「無法這樣做」，北市府感到非常憤怒。

連堂凱也呼籲北院，基泰公司雖然一直說有能力可以負擔，但至今沒看到任何實質擔保，北市府今天聯繫了一整天，基泰也不願意把錢匯到台北市政府的專案結款帳戶。

關於連堂凱所說的1億元，也就是台北市副市長李四川10日與基泰總經理馮先勉達成的3點共識，其中第一項「基泰建設答應提撥1億元，放在台北市政府法務局指定的富邦銀行帳戶並進行信託，這筆經費將支應所有救災以及復原、安置等。」

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